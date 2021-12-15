旅館客源回流 迪士尼附近客滿 業者樂開懷

在持續20個月新冠疫情重創後，南加州旅遊和旅館業復甦迅猛。迪士尼主題公園附近旅館年底節日季，出現超乎商家預期的超高入住率。（許清松提供）

在持續20個月的新冠疫情 重創之後，南加州旅遊和酒店復甦迅猛，橙縣（Orange County）迪士尼 主題公園附近旅館 年底節日季出現超乎商家預期的超高入住率，華洋商家笑逐顔開。

南加州資深華裔旅館業者許清松在迪士尼主題公園和安那罕會展中心附近的兩家連鎖旅館Hotel Indigo和WYNDHAM，12月以來天天客滿，一房難求，訂單甚至已跨越聖誕節和新年，價格甚至比疫情前還高，「真是好開心。」

去年生意慘澹前所未有

許清松表示，他的旅館受疫情影響深重，「因為兩家旅館都正好在知名旅遊區和大型會展中心附近。」多年來他的客源主要是主題公園的遊客、會展中心活動和會議的商家和出差人員，疫情橫掃南加州，迪士尼關門，會展中心所有活動和會議全部取消，酒店婚禮壽宴等等預定全部停擺，「2020年旅館業的悲慘前所未有。」

百名員工只留一半苦守

許清松說，疫情期間，他的兩家旅館大概只是剩下10%的生意，他的上百名員工，只能一半回家休息，一半的人留下來繼續堅守。「旅館不能關掉，因為不知道生意什麽時候會出現轉機。」這位經驗豐富的酒店業者表示，即便在疫情最糟糕的時候，他也繼續保持對生意轉機的希望，所以要保持旅館的人氣和熱度，旅館的水電供應和維護、清潔衛生都要繼續，如果停水停電，旅館的水電系統就更快折舊。雖然沒有客人，客房門窗也都是關閉，但還是要每天清潔維護，保持旅館乾淨如新。

保持燈火輝煌以防犯罪

他說，即便沒有客人，整個旅館都一直保持燈火輝煌，甚至連旅館外的裝飾燈光也不能節省，因為一旦黑燈瞎火，會很快引來犯罪和遊民。遊民不但可能占領旅館，還可能引發毒品治安等種種問題，「所以我們還要假裝正常營業，保安保持巡邏，假裝生意很好。」

最令業者開心的是，從入冬尤其是12月以來，客人真的多起來，生意正在好起來。許清松表示，今年4月開始的疫苗接種是生意回暖的轉折點，解禁之後，國内遊客慢慢回流，迪士尼逐漸開放。雖然幾乎沒有國外旅客，但國内客人紛至沓來，很多家庭一住就是兩、三天，酒店幾乎天天客滿。

附近逾百旅館房價都漲

「今年的旅館價格有點反常」，許清松說，疫情前，到會展中心來的公司客人入住單價通常要高一些，但今年尋常客入住單價並不低，似乎是一場疫情大大改變了人們生活的態度，激發生活熱情。不僅是他的旅館，迪士尼公園和會展中心附近的130多家旅館房價都在上漲，周末每晚價格已在200至300元之間，無論是高檔酒店、中檔旅館或經濟型客棧幾乎客滿。

業者預計，如果疫情沒有大的變化，新的一年生意還可能更好。業者表示，疫情也使得他們對衛生和健康更加重視，也采取更加靈活的服務方式，比如客人還是需要戴口罩進門，保持距離，公共區域都設有消毒清潔台，房間給客人提供選擇，隨客人的要求每天清掃或不清掃，因為一些客人為減少傳染機會，並不要求每天清潔房間，但要求更換毛巾、床單、枕套等等，酒店主隨客便，皆大歡喜。