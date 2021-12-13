萬物皆漲 留學生生活費翻倍 一個月1500→3000

萬物皆漲，留學生生活費翻倍，工薪階層父母難承擔。（Unsplash.com）

物價飛漲，除普通民眾感受強烈之外，在美讀書的留學生 也表示，之前每月的生活費如今已不夠日常開銷，有些留學生說最近幾個月的生活費幾乎翻倍，不得不與國內的父母商量多給一些錢，令一些工薪階層的父母難以承擔。

現就讀河濱加州大學 （UC Riverside）的Courie，來自遼寧，他曾在美國讀高中，新冠疫情來襲時選擇回中國上網課，今年8月下旬，Courie返回美國讀大學。他說，離開美國一年多，發現物價飛漲得十分離譜。「我之前在美國讀高中時，一個月的生活費大概是1500元左右，現在要3000元。」Courie表示，如今一個月3000元的生活費中，房租需要支付1500元，剩下的1500元用於每日餐費、汽車加油、以及同學聚會等開銷。

Courie喜歡叫外賣，物價飛漲讓他感覺最明顯的就是外賣運費變得很高，「之前運費都是免費，現在每單外賣運費需要額外再加五元，並根據行程距離會有些調整，但總體來說，這個上漲幅度太高了。」

來自浙江的James，每個月月底最發愁，他說他的信用卡總是透支，到月底還不了錢，只得張口再向父母要錢，「除房租、學費外，父母之前每個月給我1000元，但根本不夠用，我每次去超市一趟，就要100多元，以前四、五十元可以買一大堆食物，現在100多元也買不了什麼。」

James跟父母商量，提出每月生活費從1000元增加到2000元，家長最後決定給他1500元。 James說，「我已經滿18歲了，也不好意思開口問父母要錢，我想打工賺生活費，但因為沒有工卡，沒法在校園外打工，校園內的工作很多人在排隊，根本就輪不到我。」

與Courie、James不同，在河濱加州大學讀大一的威廉 ，父母給的生活費不是每月支付，而是一次性給了他1萬美金，讓他決定怎麼支配，房租另算。「我原計畫是一個月花費1000元左右，但現在兩個多月已經花了4000元。」威廉說他最明顯的感覺是吃飯貴，「我每周和同學聚餐一兩次，每次至少二、三十元。」為了節省生活費，威廉說他平時中飯晚飯就一起買，「我買一頓中飯，吃不完就打包帶回家當晚飯，這樣可以節省不少錢。」

因為住在學校宿舍，威廉沒有買車，出去只能選擇叫出租車，「打車也非常貴，十幾分鐘的車程，有時候需要四五十元，根據時間段不同，費用也會不同，我盡量選擇和同學拼車，可以省錢。」

中國在美留學生的生活費基本來自國內父母，因家境不同，每個人的開銷也大有不同，有些富二代每個月的生活費多達五六千元，甚至上萬元。但也有不少父母，即便家境富裕，也不願多給孩子錢，擔心孩子在國外無人監管，亂花錢會學壞，盡量控制開銷。

有些工薪階層的父母為送孩子出國留學，耗盡家庭儲蓄，支付昂貴的學費、生活費，但如今加州萬物皆漲，家長們不得不在國內省吃儉用，滿足孩子們的生活需求。