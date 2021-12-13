不想被國稅局查稅 這些事最好不要做

未來兩至三年，查帳率將攀升。國稅局審查時間預計也將延長，預計從一年延長到三至四年。(IRS網頁)

拜登政府打算未來十年，為國稅局 增加800億元預算，擴大稅務稽查人員編制，也就是國稅局往後將加強稽查跟追稅。雖然民眾一般抱著「被查的不可能是我」心態，但越來越多案例都證實，誰都有可能被國稅局查稅。

多位會計師認為，在未來兩至三年起，查帳率將攀升。國稅局審查時間也將延長，預計從一年延長到三至四年。民眾倘若想降低被查稅的可能，可按照會計師以下建議的方法去做。

中國大陸外匯管制限制每人最多只能匯出5萬元，會計師林清吉日前在北美華人會計師協會主辦的線上講座建議，若是有真正需要，再叫家人從大陸匯錢出來比較好，千萬不要想著透過快遞公司郵寄支票或匯票（Money Order）將錢帶進美國。因為海關都會掃描信件攔截，若發現從國外帶進現金1萬元以上，都會通報國稅局。當然若有正當理由，錢不至於全部被沒收，但仍得繳納20％至25%保管費。從國外贈與若超過10萬美金，必須申報海外贈與稅的3520表格。

他說，收到來自海外贈與，卻漏報3520表格，現在被查到的案例很多。

林清吉建議民眾盡量使用「存證郵件」(certified mail) 寄送國稅局相關文件，不要用一般平信，因為平信沒有郵戳紀錄。尤其在疫情期間，送件時間不穩定，若信件未在截止日前送到國稅局，該局會誤會民眾延期繳稅，進而要求罰鍰。

鑑於很多人離開美國之後就不報稅 了，林清吉提醒「不要以為出國就沒事，國稅局還是會去找你」，建議這些人，若需要報稅還是老實申報，否則不但以後有可能出事，近兩年的紓困金 恐怕也無法領到。此外，在美國所得不多，但銀行帳戶卻存款一堆、投資金額一堆的人，也要特別注意國稅局可能會找上門。

民眾若有超過1萬元房貸，通常都會申報1098表格給國稅局，那麼若民眾報稅所得少，但又貸款很多，錢從何而來，也是國稅局非常關注的事情。

林清吉強調，那些住在像是聖瑪利諾、亞凱迪亞等好區的人，收入如果很少，國稅局會非常想知道，錢到底從哪裡來。建議在美國任何重要資料，最好都要「無期限」保留，因為國稅局現在追溯的材料的時間越來越久遠，有時甚至需要民眾出示購房時第三方託管的證明（escrow statement）。