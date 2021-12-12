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拜登稅改 抵扣額1萬調至8萬元項最有利加州人

記者謝雨珊／洛杉磯報導
克勤會計師事務所負責人會計師顧衍時。（記者謝雨珊╱攝影）
克勤會計師事務所負責人會計師顧衍時。（記者謝雨珊╱攝影）

近兩年美國的政治生態和經貿領域發生重大變化，拜登總統提出了一系列稅務改革方案，11月在眾院通過的1.75兆元「重建美好未來法案（Build Back Better Act）」涵蓋不少稅務變革；參院若拍板通過，其中一項稅法調整將有利於加州、紐約州等高稅收州的居民。

川普稅改限定，州稅加上房產稅最高只能有1萬元抵扣額，這讓州稅高、房產稅高的加州居民痛恨。拜登總統提出的重建美好未來法案，將提高州税及地方税 (SALT) 的抵扣額，由1萬元調升至8萬元。克勤會計師事務所 （Koo, Chow & Co. LLP）會計師楊逸凡，11日在世界日報理財稅務線上講座指出，該法案若通過，對加州不少納稅人利多，建議年底財稅規劃善加利用。

為此，楊逸凡特別整理出經眾院通過的重建美好未來法案中稅務改革。根據最新法案，有許多原本傳聞改變的項目都取消變更。例如：第一、個人最高稅率將維持在37%，不再調升至39.6%。第二、資本利得稅維持20%，不再調升。第三、個人聯邦遺產免稅額維持在1170萬元，遺產轉移的台階式價值提升（Step-up basis）也不變。第四、公司稅收維持在21%，不再調升。第五、單身每年50萬元、夫妻合報超過100萬元，允許遞延的收益金額將不被限制；超過50萬元或100萬元的同類置換收益也不需繳納資本利得稅。

至於該法案變更的稅務內容包括：第一、年收入1000萬以上者需要徵收額外5%附加稅，若年收入超過2500萬，則再徵收額外3%附加税。第二、孩童抵稅額將增加，有利於孩子的家庭。第三、夫妻合報超過50萬以上者，凡是S Corp公司的所有人，利潤要再徵收3.8%凈投資收人稅(Net Investment Income Tax)。第四、針對利潤超過10億美元的企業帳面收入徵收最低15%稅。第五、取消羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）轉換權利。

楊逸凡盤點出兩大拜登政府稅改方案的特點：第一、從繁到簡；第二、徵稅幅度越來越小，預算支出方案越來越少。她認為，拜登此舉不外乎是與他的政績、民調、美國現狀等有關。楊逸凡建議大家，在做年底稅務規劃時，多加入剛通過的稅改內容，例如：假設未來不能從傳統IRA轉換成Roth IRA，那就要今年用足用滿，呼籲大家記得全盤考慮，多多觀察再做動作。

克勤會計師事務所會計師顧衍時也說，美國通貨膨脹高，影響拜登民調，為考量到2022年中期及2024年總統選舉，拜登似乎不敢大推稅務改革，擔心流失過多選票。他建議大眾適時做長遠思考，「萬一2024年政黨輪替，稅法又改了，稅務該如何規劃？」，他認爲這也是值得大家討論的議題。

克勤會計師事務所合夥人會計師楊逸凡。（記者謝雨珊╱攝影）
克勤會計師事務所合夥人會計師楊逸凡。（記者謝雨珊╱攝影）

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