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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

單身年收逾40萬 最容易被查稅

記者謝雨珊／洛杉磯報導
會計師楊光明11日參加世界日報主辦的理財稅務線上講座。（記者謝雨珊╱攝影）
會計師楊光明11日參加世界日報主辦的理財稅務線上講座。（記者謝雨珊╱攝影）

拜登力推的1.75兆元「重建美好未來法案」終於在國會眾院通過，目前等待參院表決。稅務方面未來將有變化，會計師楊光明預期，美國未來肯定會加稅。因此，創造被動式永續收入、做好省稅規劃將是重要的議題。

楊光明11日在世界日報理財稅務線上講座，介紹了多個創造具有資產保護效用的省稅型被動式收入工具，包括金融投資房式人壽險或退休年金、聯盟營銷/翻轉零售產品、創建博客或Youtube頻道、短期出租房屋或家居用品收入、房地產投資信託（REIT）、銷售信息產品、投資股/投資高收益存款證（CD)、點對點借貸等方法。他提到，尤其是金融投資房式人壽險或退休年金，將來絕對可協助民眾剩下很多錢，因為人壽保險每年賺的錢，拿出來可當退休金且不用繳稅。

統計數據顯示，美國年收入20萬至50萬元者，在美國稅收佔了24.9%、50萬至100萬元在美國稅收佔9.2%、超過100萬者在美國稅收佔23.7%。由此可見，美國中產階級族群貢獻美國政府不少錢，而20萬以上家庭是美國主要的納稅對象。楊光明提醒單身年收入40萬以上者在報稅上要多加注意，因為國稅局將對這族群加強查帳，目前拜登政府已擴增款項至國稅局，支持該局擴增人員，增加電腦設備、軟體技術更新等，以期望該局在未來回收五倍至六倍的資金。他建議大眾多熟悉且了解美國稅法，此舉不僅可省稅也可減少國稅局盯上的可能。

根據眾院通過的重建美好未來法案，遺產免稅額依然維持在1170萬元。不過楊光明認為大家最好還是多多與會計師討論如何規劃遺產，因為川普大改稅也簽下了「日落條款」，遺產免稅額1170萬元的優惠只維持至2025年，之後也許將回歸550萬元左右。他建議財產300萬元以上者，都要提前做好資產規劃。另也可在2021年底前，轉移任何增值資產。

另外，民眾若用現金捐贈方式，今年可享有100%抵稅優惠。今年若以做生意為理由在餐館請客消費，以前只有50%可以抵稅，但今年可以享有100％抵稅優惠。楊光明認為，可能疫情原因，美國鼓勵大家去餐館吃飯。他建議企業主將「跟誰吃」、「吃飯目的」、「餐館發票」等證明都存檔放入電腦，以防萬一被查，有檔案憑證。

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