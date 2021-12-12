聖蓋博華人小店 1年被盜3次 店主嘆一年白忙

12月2日，一男一女闖入李先生的店裡偷走珠寶、服飾。（視頻截圖）

加州 近日盜竊、搶劫案猖獗，然而加州在47號提案的當下，罪犯幾乎可以逍遙法外，反覆作案，這可苦了辛辛苦苦做生意的商家，尤其是小成本店鋪，更是無法負擔頻繁發生的盜竊案。南加州華人聚集的聖蓋博 市（San Gabriel），經營服飾小店的李先生，開店不到一年內，竟遭遇三次盜竊，不但每次造成巨額損失，最近一次在12月的盜竊案發生後，連保險公司都不願為他的店承保了。

李先生與女友在聖蓋博市繁華地帶開了一家服裝店，開店約一年多。12月初的一天半夜2點，他忽然相繼接到警報公司和聖蓋博警察局的電話，得知小店闖入了盜賊。警方詢問他是否需要出警，他說可以出警。第二天，李先生到店查看情況，並檢查了店內的視頻監控。

監控顯示，約凌晨2時，一男一女兩名竊賊先後入店。他們分工明確，男嫌直奔商鋪的收銀與珠寶首飾區，女嫌犯則盡可能多的抓取貨架上的衣服。約一分鐘後，店內警報響起。又過了約10分鐘，警方持槍趕到，但為時已晚，早就不見兩名大盜的影子。

此次兩名盜賊是砸破店窗進入行竊，經過大概的清點，李先生說損失在8000至1萬元。主要丟失了一些衣服和首飾。他表示為了安全起見從不在店內放現金。

李先生的店鋪在今年已經遭受三次盜竊案，分別在4月、7月、12月。每次損失的金額都在萬元左右。警局雖然都有出警，並立案調查；但截至目前，沒有任何竊賊被捕的消息。李先生說，經營服裝店一年以來，生意其實挺不錯，如果不是三次遭盜竊，應該能賺些錢。前兩次被盜時，服裝店旁邊的餐廳也被盜了。

李先生介紹說，每次盜竊案發生後，店鋪的保費 就大幅度增長，這次盜竊案發生後，連保險公司都不願承保了。即使繼續承保，保費一定會漲得很厲害。如今三次盜竊案的損失，加上門窗修理費，巨額保費，店鋪幾乎不賺錢，相當於白忙了一年多。

李先生說，他知道現在加州法律對950元以下的盜竊案不起訴，也理解警局繁忙，對這種盜竊案的調查不會投入太多警力。但是他之前與警局溝通過，希望加強周邊商圈的巡邏，目前來看「好像也沒什麼作用。」

小店接連遭竊，唯一的辦法是加強安保。李先生說，目前考慮安裝鐵門。但是這需要聖蓋博市府的批准，這是一個複雜又漫長的過程，同樣令他頭痛。

聖蓋博市副市長丁言愉說，聖蓋博谷今年總體犯罪量上升不明顯，很多歹徒都是流竄作案，從別的城市到華人聚集城市作案。他說聖蓋博警局目前確實在招警員，希望未來能增加巡邏警力。對於商家安裝鐵門需要市府審批，他說這確實需要一個過程，例如市府大樓內想要安裝殘障人士電梯，不僅要符合聖蓋博市的規定，還要遵循洛杉磯縣的規章，已經申請了很久都沒有批下來。