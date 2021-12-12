周本立就任洛杉磯高院法官 新職負責刑事案件

周本立就任洛杉磯高院法官宣誓儀式，（左起）藍登、蔡琪君、周本立、趙美心。（周本立辦公室）

前加州 第49選區眾議員周本立 （Ed Chau）11日下午宣誓正式成為洛杉磯 高等法院法官（Superior Court Judge），他將於12月13日（下周一）去El Monte高等法院報到履新，開始新的工作，負責處理刑事案件。

周本立宣誓就任法官儀式在洛杉磯羅納德雷根大樓（Ronald Reagan Building）舉行，儀式由加州議會眾議長安東尼藍登（Anthony Rendon）主持，周夫人蔡琪君、國會眾議員趙美心（Judy Chu）、以及少數朋友應邀見證觀禮。

在宣誓就職前，趙美心議員和藍登議長分別致詞，肯定了周本立從政以來的出色表現和精湛的法律素養，他從執業律師到加州眾議員，再到洛杉磯高院法官，數十年立法為公、執法為民。

周本立表示，「我要感謝我的所有支持者、選民、家人和媒體朋友（例如《世界日報》），在我擔任公職人員多年以來的堅定支持。」

他說，在過去九年裡，有機會為加州人民服務，在加州立法機構中代表第49眾議會選區，為聖蓋博谷民眾服務深感榮幸和自豪。他期待未來在高等法院擔任法官，繼續公共服務生涯，並且祝願大家假期平安快樂。

今年11月29日，周本立獲加州州長紐森（Gavin Newsom）任命為洛杉磯縣高等法院法官，改換跑道，從立法委員轉任司法官員。原來預計將在今年底或明年初履新，但是，未滿兩周他就已宣誓上任，原因之一是當前法院有大量的案件需要處理。