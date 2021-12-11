影／偷盜猖獗 羅蘭岡數處銅水管被竊

嫌疑犯之一。（監控截圖）

年關將近，盜竊搶劫案猖獗，犯罪分子作案手段更是花樣百出。近日，華人聚居的洛杉磯縣屬地-羅蘭岡 （Rowland Heights）地區多個商家和單位的銅製水管道，被不法分子割斷偷走，給商家和單位帶來了極大的不便和損失，單是修理費就近萬元。

12月6日（周一），1830 South Nogales大街的羅蘭聯合學區 辦公室員工發現衛生間沒水了。一查原因，竟是室外的銅製水管被人割走了約2呎長。根據學區公共信息專員Gina Ward，衛生間沒水後，學區調來了幾個移動式衛生間給教職工們臨時使用，後來水管工經過約四小時搶修，衛生間終於在當天中午前後恢復正常使用。

Gina Ward稱，這種盜竊水管的行為存在已久，工地、商場等地方的水管常常被盜。羅蘭學區幾年前就遭遇過類似犯罪行為，但後來很長時間沒有發生，如今又見此類犯罪。當天的事故只影響到該處學區辦公室，並未殃及學校。

被盜走的水管。（Elaine提供）

而就在羅蘭學區辦公室遭遇水管被盜的前一周，即11月29日（周一），羅蘭岡東方明珠廣場的工人發現沒水了，隨後他們通知廣場經理Elaine。Elaine說，當時覺得很奇怪，因為廣場在感恩節假期前剛剛做過水管保養。她致電水務公司，才得知原來廣場的回流系統（back flow system）出了問題，在一查看，原來是那裡的水管被人割走了。

Elaine說，當天的事故導致B棟和C棟大樓斷水。廣場只得找水管工來修理。她說，總共花費了7、8千元。

Elaine說，她打聽到，那段時間被割斷水管的不只東方明珠廣場，附近的四季廣場等地也遭遇了類似狀況。提及廣場很多年都不曾發生過這種事了，很多年前被盜了一次，裝了鐵護欄。沒想到如今又發生這種事。

東方明珠廣場的監控恰巧拍下了歹徒的作案過程，11月29日早上，只見兩名身材壯碩的西裔模樣的男子來到廣場入口處的水管道柵欄處。其中一人提著工具進入作案，另一人將車開來接應。幾分鐘後，那人就將幾條水管割下，另一人進入幫忙提著幾條水管逃離現場。兩名盜賊面部並未有任何遮擋，其他方向的監控同時拍下了盜賊的車輛、車牌號。

Elaine說，與同樣被盜水管的商家溝通後，發現竟都是同兩個人作案，這兩個人連偷羅蘭岡地區數個商家。她希望能通過媒體報導，讓商家提高警惕。

羅蘭學區教委會主席陳正治，對於近來學區和羅蘭岡地區商家的遭遇感到憤怒和失望。他說，數年前這裡的治安還很好，那時得益於「三振出局法」（Three-strikes law），對於累犯重判，嚇阻更多犯罪發生。但後來這個法規執行放鬆，尤其是加州 第47號提案通過，讓這些偷盜犯罪猖獗。