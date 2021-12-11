華商700萬元防疫面罩免費送 30萬瓶洗手液捐給公眾

倉庫中積壓的大量防護面罩。（記者啟鉻／攝影）

由於民眾完全接種新冠疫苗 的情形愈來愈普及，令防疫 物資的銷售市場也發生變化，並出現部分庫存了大量防疫用品的華商，寧可忍痛自己的損失，而將現有的防疫面罩、洗手液等防疫物資免費送給公眾的現象。這些華商指出，這中間或許有價格變化、倉庫租約到期等因素，但強調也有在疫情 期間為社會貢獻心力的用意在內。

最近在華人微信朋友圈，一則帖子廣為流傳，內容是安大略一名商家提供免費高品質新冠防護面罩，但意者須自備提貨的人手和工具。帖子並說「今天有人去了，還有很多數量，因為他們賣不出去，工廠要退租，所以急需有人把面罩搬空，還有近2萬箱，滿滿地堆在倉庫中！地址：1001 Doubleday Ave. Ontario,CA 請到Dock 35、36取貨。」

老闆：需要者快來取

本報記者6日循線前往，發現倉庫位於安大略國際機場附近，並有人正在往車上放裝著防護面罩的箱子，多數是女士。在倉庫35號出貨口並堆積不少箱子，有的人裝了滿滿一車，還有的將箱子中的小包裝取出，以方便放在車裡，並有人陸續駕車趕來。有位工作人員表示，都是免費的，而且現在能取走的只是一小部分，還有很多正堆在倉庫裡，等待大家取走。

負責人林先生未透露公司名字，他表示，公司一直與美國著名連鎖超市、商場，比如沃爾瑪超市合作。新冠肺炎疫情開始時，這些連鎖超市急需防護面罩，也需要他的公司供貨。這些防護面罩從中國發貨，所有的防護面罩總貨值1700萬元（美元）。提供給沃爾瑪大約1000萬元的防護面罩，雙方合同已經完成。到了2021年3至4月，因民眾開始陸續注射新冠肺炎疫苗，他明顯感到市場對防護面罩需求減少，賣不動了！

面對這種情況，公司決定將剩餘面罩全免費送出去，貨值約700萬元。希望有需要的人盡快來取。林先生說，這是一個互相幫助的行動，希望大家支持。

林先生強調，該項行動與倉庫租金或租約到期沒有關係，因為租金對於公司業務來說只是很小的部分。公司免費贈送近1萬7000箱的防護面罩，也是想盡快清理，好騰出庫房進其他的貨。

無獨有偶，不久前另一位金姓華商也免費贈送公眾近30萬瓶洗手液，其中在南艾爾蒙地市倉庫就有20萬瓶，在新澤西州倉庫有10萬瓶。他指出，南加州倉庫租約快到期，因此希望將倉庫內大量乾洗手液捐給公眾，在疫情期間為社會貢獻一份力。

已經有民眾聽到消息前來領取。（記者啟鉻／攝影）

打疫苗影響市場需求

金先生表示，他庫存的乾洗手液市場上還是有需要，但價格落差很大，所以乾脆免費送給公眾，也算做一個公益。目前已經送出去20萬瓶，也有部分是大瓶裝。他指出，防疫用品在美國市場需求量還是很大的，但庫存積壓也很多，所以價格落差很大。現在什麼都漲價，但因為乾洗手液量太多，賣不上價。他在2020年4月開始從中國進了十餘個貨櫃的乾洗手液，也僅熱銷一個多月，賣了六個貨櫃。雖然仍有需求，但數量大幅減少，出售也很慢。尤其普羅大眾注射疫苗後，對市場也有進一步影響。

倉庫貨物出入口堆放等待領取防護面罩箱子。（記者啟鉻／攝影）

金先生又說，免費贈送乾洗手液與倉庫租約到期也有一定關係。租約到期要將庫存貨品運走，也很麻煩，所以就決定全部免費捐贈。但強調，目前美國市場對於防疫物品需求量還是很大。

金先生表示，他來自中國溫州，十餘年前開始創業，在紐約、加拿大、非洲都有生意。由於疫情影響，生意掉了近一半，目前也在關注市場變化，是否有更多機會，或會考慮創新轉型。