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南加下周將降大雨恐釀災 氣溫下降

編譯組／綜合報導
隨著強勁的大氣河出現，加州山區的雪線下降。(Big Bear臉書)
隨著強勁的大氣河出現，加州山區的雪線下降。(Big Bear臉書)

洛杉磯在內的南加地區9日出現些微降雨，這是因為一道太平洋氣流的影響。但是國家氣象局（NWS）的專家提醒，南加地區下周將出現更為強勁的大氣河（atmospheric rivers），雨量之大甚至可能導致部分地區成災，氣溫也將直逼60度，這是因為這道氣流源自阿拉斯加，搭配上太平洋的水氣。

大洛杉磯地區9日的平均降雨約在四分之一吋，氣溫降到60多度，比平常低了8度。部分山區下午降下細雪，包括大熊湖（Big Bear）一帶，NWS認為雪線高度已經由7000呎降到4500呎。

本周接下來的幾天，天氣將不會有太大變化，但是下周一（13日）開始，由於另一波太平洋氣流的影響，加州各地將出現明顯雨量，高山地區也將出現積雪。

NWS人員認為，下周的降雨量可能是10月氣流的二至三倍，另外加上大氣河的出現，不僅中、北加會出現降雨，南加13日至15日也會出現明顯降雨，14日晚間之前，沿岸與谷地平均降雨再1至3吋，丘陵與山地則增加為3至5吋，面向南方的坡地降雨將更為明顯。

 預報員指出，部分地區的雨量難以確定，但是至少會有中等以上的雨量，還有可能出現大量降雨，特別是13日下午至晚間時段。這樣的大量降雨可能引發局部地區的淹水、土石流，或是之前經歷過山火地區的殘骸沖刷。

南加山區的雪線14日料將明顯降低，因為大量冷氣團開始南移，7000呎以上的高山可能出現2吋以上的積雪，以下的山地則要視冷氣團何時到達。

這波的大氣河特徵為範圍大、力道強，而且速度緩慢，加上南方溼氣的交互作用，中、南加可能出現顯著低溫與降雨。今年11月的南加異常溫暖，內陸山地與沙漠的氣溫都破新高，很多地區根本沒降雨，但是12月的大氣河並非長久之計，因為這樣強的氣流擾動很可能好幾年才出現一次。

南加 洛杉磯 加州

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