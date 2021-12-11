西聖谷華人城市 畫歸同一選區 東聖谷仍須努力

根據最新的人口普查結果，重畫選區的工作即將完成。（美聯社）

早先出爐的國會選區分區地圖草案引發華裔社區強烈反彈，數以百計的社區人士通過郵件、網站以及聽證會提交了意見。在經過最後一次審議後，10日傳來好消息，重畫委員會同意將西聖蓋博 谷的華人城市放在一個選區。但東聖蓋博谷的華人區仍有較大可能會被切分。

亞美政聯(CAUSE)一直在積極參與加州 重畫委員會的審議會議，該委員會7日至9日期間審查並最終確定了南加州地區的國會分區地圖。據亞美政聯主席胡澤群表示，經過社區的積極反應，重畫委員會改變了主意，將西聖蓋博谷的亞裔 多數城市包括蒙特利公園市、阿罕布拉市、羅斯密、聖蓋博市、天普市、亞凱迪亞和聖瑪利諾聯合起來，成為一個國會選區。他表示，雖然還不是最終決定，但在這一點上對社區來說已是一大進展。

但他也表示，儘管社區做出了多方努力，但可能還是無法說服重畫委員會將東聖蓋博谷的亞裔社區，即哈仙達岡（Hacienda Heights）、羅蘭岡（Rowland Heights）、鑽石吧（Diamond Bar）和核桃市（Walnut），與北橙縣的亞裔社區聯在一起。從委員會的態度看來，他們沒有意願在最後的階段做出更多改變。

胡澤群表示該組織將繼續監控，並向委員會提供意見，直到該委員會在本月底做出最終決定。

根據KPCC的文章，重畫委員會的在線提交平台中，近300條公眾意見其中有200多條評論都是亞裔社區的聲音。亞美政聯執行董事Nancy Yap也表示，這顯然是社區積極參與發聲發揮了作用，她為社區的團結一致感到欣慰，並希望華裔社區繼續發聲，抓緊最後的機會提交反饋意見。直到本月底發布最終地圖之前，仍然有機會可以進行更改。

重畫委員會的在線提交平台連結是：https://airtable.com/shrQDD2ta2emnSzzO。民眾也可借鑑亞美政聯提供的建言書作為藍本，可以在www.causeusa.org官網上找到。民眾也可以在社交媒體上發聲並標註重畫委員會以及委員們的的官方社媒帳號，包括推特上的@wedrawthelines帳號，@angelaMSWinCA (委員Angela Vazquez)、@lakutagawa (委員Linda Akutagawa)、@sarasadhwani (委員Sara Sadhwani)。