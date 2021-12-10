犯罪猖獗 民怨燒向賈斯康、紐森

加州各地精品店和一般商店的快閃打砸搶案件越來越多，民怨正燒向當初提出47號提案的加州州長紐森與洛杉磯縣地區檢察長賈斯康。(NBC電視截圖)

加州 各地精品店和一般商店的快閃打砸搶案件越來越多，民怨似乎正燒向加州州長紐森 與洛杉磯縣地區檢察長賈斯康（George Gascón）。因為2014年的第47號提案起草人，正是時任舊金山檢察長的賈斯康，大力背書者正是當年仍為副州長的紐森。

當年公投 獲得60%強烈支持的提案，為何近年來成為人人喊打的過街老鼠？不僅2020年的公投否決了降低47號提案門檻的第20號提案，近日民間團體又發起否決第47號提案的公投，而且矛頭再度直指賈斯康。

洛杉磯時報政治專欄作家George Skelton引述多位受訪者的意見，直指第47號提案就是近日打砸搶劫案暴增的元凶。因為該案將重罪門檻降至每案竊盜金額超過950元，因此就算連續偷五家店、累計3500元，只要單家不超過950元，嫌犯就不會被關，「根本就是縱放」。

沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）直言，第47號提案就加州歷來最大的騙局，因為加州政府聲稱會讓竊犯接受心理與戒癮治療，但並沒有真正落實。舒伯特計畫明年以無黨派身分競選加州檢察長。

舒伯特說，罪犯正在嘲笑我們，他們清楚的認為而且已成為事實，你如果犯下竊盜罪，將不會再被法律懲罰，47號提案等同告訴大家，竊盜他人財物也不會有事，猜猜看接下來會發生什麼事？這種犯罪氛圍於是形成了現在的打砸搶犯罪四處發生。

47號提案的支持者一再強調，財產犯罪數量實際上正在減少。但舒伯特說，那是因為很多店家知道罪犯不會被關起來、警察也分身乏術，所以店家就不再報案，因此案件數看起來好像少了。

當然，紐森與賈斯康仍然支持第47號提案。紐森近日表示，組織竊盜造成的財物損失與第47號提案沒有關係，第47號提案只是被當成箭靶，加州犯罪率事實上持續降低。

不過，連民主黨加州眾議員庫珀（Jim Cooper）都看不下去，表明正是因為第47號提案降低門檻，低於950元的案件就不會以重罪起訴，這才讓犯罪黑數大增，因為很多店家乾脆放棄不報。

支持第47號提案的團體，例如Californians for Safety and Justice，則反駁已有2億元經費投入心理治療、物資濫用，以及長期安置計畫。而且類似政治立場保守的州，例如密西西比與德州都比加州的950元門檻還高。

不過，加州零售協會的會長米其林（Rachel Michelin）強調，人們不斷犯下竊盜罪，因為知道他們不會有刑責，罪犯們比任何人都清楚47號提案真正的意義。