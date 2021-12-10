我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

犯罪猖獗 民怨燒向賈斯康、紐森

編譯組／綜合報導 
加州各地精品店和一般商店的快閃打砸搶案件越來越多，民怨正燒向當初提出47號提案的加州州長紐森與洛杉磯縣地區檢察長賈斯康。(NBC電視截圖)
加州各地精品店和一般商店的快閃打砸搶案件越來越多，民怨正燒向當初提出47號提案的加州州長紐森與洛杉磯縣地區檢察長賈斯康。(NBC電視截圖)

加州各地精品店和一般商店的快閃打砸搶案件越來越多，民怨似乎正燒向加州州長紐森與洛杉磯縣地區檢察長賈斯康（George Gascón）。因為2014年的第47號提案起草人，正是時任舊金山檢察長的賈斯康，大力背書者正是當年仍為副州長的紐森。 

當年公投獲得60%強烈支持的提案，為何近年來成為人人喊打的過街老鼠？不僅2020年的公投否決了降低47號提案門檻的第20號提案，近日民間團體又發起否決第47號提案的公投，而且矛頭再度直指賈斯康。 

洛杉磯時報政治專欄作家George Skelton引述多位受訪者的意見，直指第47號提案就是近日打砸搶劫案暴增的元凶。因為該案將重罪門檻降至每案竊盜金額超過950元，因此就算連續偷五家店、累計3500元，只要單家不超過950元，嫌犯就不會被關，「根本就是縱放」。 

沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）直言，第47號提案就加州歷來最大的騙局，因為加州政府聲稱會讓竊犯接受心理與戒癮治療，但並沒有真正落實。舒伯特計畫明年以無黨派身分競選加州檢察長。 

舒伯特說，罪犯正在嘲笑我們，他們清楚的認為而且已成為事實，你如果犯下竊盜罪，將不會再被法律懲罰，47號提案等同告訴大家，竊盜他人財物也不會有事，猜猜看接下來會發生什麼事？這種犯罪氛圍於是形成了現在的打砸搶犯罪四處發生。

47號提案的支持者一再強調，財產犯罪數量實際上正在減少。但舒伯特說，那是因為很多店家知道罪犯不會被關起來、警察也分身乏術，所以店家就不再報案，因此案件數看起來好像少了。

當然，紐森與賈斯康仍然支持第47號提案。紐森近日表示，組織竊盜造成的財物損失與第47號提案沒有關係，第47號提案只是被當成箭靶，加州犯罪率事實上持續降低。 

不過，連民主黨加州眾議員庫珀（Jim Cooper）都看不下去，表明正是因為第47號提案降低門檻，低於950元的案件就不會以重罪起訴，這才讓犯罪黑數大增，因為很多店家乾脆放棄不報。 

支持第47號提案的團體，例如Californians for Safety and Justice，則反駁已有2億元經費投入心理治療、物資濫用，以及長期安置計畫。而且類似政治立場保守的州，例如密西西比與德州都比加州的950元門檻還高。

不過，加州零售協會的會長米其林（Rachel Michelin）強調，人們不斷犯下竊盜罪，因為知道他們不會有刑責，罪犯們比任何人都清楚47號提案真正的意義。

加州 紐森 公投

上一則

超低溫特報 10日僅32度

延伸閱讀

紐森「提45提議」挺墮胎權 加州擬成庇護州

紐森「提45提議」挺墮胎權 加州擬成庇護州
賈斯康第47號提案 再遭發動廢除 18小時網上簽名即逾5萬

賈斯康第47號提案 再遭發動廢除 18小時網上簽名即逾5萬
加州廢水處理場發現Omicron病毒

加州廢水處理場發現Omicron病毒

南加往來賭城交通 加州、内華達州聯手改善

南加往來賭城交通 加州、内華達州聯手改善
紐森：節日期間 加州不會因Omicron關閉

紐森：節日期間 加州不會因Omicron關閉
紐森嚴厲喊話：應據現行法律起訴盜竊犯

紐森嚴厲喊話：應據現行法律起訴盜竊犯

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？