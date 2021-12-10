我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

感恩節後疫情升溫 費若：新一波疫情開始

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣的新冠疫情自感恩節假期開始升溫，洛縣衛生局局長費若呼籲還沒打疫苗的人民，盡快接種疫苗。（Getty images）
洛杉磯縣的新冠疫情自感恩節假期開始升溫，洛縣衛生局局長費若呼籲還沒打疫苗的人民，盡快接種疫苗。（Getty images）

洛杉磯縣的新冠疫情自感恩節假期之後開始升溫，洛縣公共衛生局局長費若認為，按照確診攀升的趨勢，很可能埋下新一波疫情的種子，或已是新一波疫情的起點。她指出，感恩節假期結束後的疫情明顯升溫，這告訴大家要為接下來的聖誕節期做準備。

洛杉磯縣9日新增1718人確診、15人死亡、667人染疫住院。根據數據，新增確診人數上升現象自12月1日開始逐漸明朗，平均新增確診人數比12月1日的前一周上升19%，不過染疫住院人數則維持在600人左右。費若說，目前洛縣平均10萬人新增13名確診者，一周平均增加五人。疫情回歸到聯邦疾病防治中心列出的「高」病毒傳染階級，洛縣不久前僅在「多」病毒傳染階級。

她提到，洛縣疫情升溫有部分原因是學生確診人數變多。感恩節結束後一周，學生新增確診人數又再次回到高點，跟9月底時的確診人數差不多。費若認為，確診的學生多數是在家庭聚會場合被傳染，在學校被傳染的數量不多。

「洛杉磯縣的病毒在社區各處蔓延，避免自己染疫最好的辦法，目前只有打疫苗。」費若表示打疫苗之後就算染上新冠病毒，住院甚至死亡機率都很小。目前洛縣有500萬人有資格接種加強劑，但只有160萬人接種，她鼓勵民眾打加強針，同時呼籲還沒打疫苗的人民，盡快接種疫苗。

疫情 洛縣 疫苗

上一則

橙縣槍枝店 5分鐘內遭搶40支槍

下一則

加州省水未達標 浪費水擬重罰500元

延伸閱讀

挪用貪污1500元 洛縣前東洛杉磯學院基金會主任被起訴

挪用貪污1500元 洛縣前東洛杉磯學院基金會主任被起訴
每日平均20起 感恩節後北皇后區ATM詐騙頻傳

每日平均20起 感恩節後北皇后區ATM詐騙頻傳
曾出奇招藉義肢避接種 義牙醫已施打 改口讚疫苗

曾出奇招藉義肢避接種 義牙醫已施打 改口讚疫苗
台灣實驗室人員染疫 18年前SARS也發生過

台灣實驗室人員染疫 18年前SARS也發生過
近半Omicron病例在非洲 世衛籲富國勿再囤積疫苗

近半Omicron病例在非洲 世衛籲富國勿再囤積疫苗
嚴寒+假期旅行 逾2億人完全接種 美疫情卻升溫

嚴寒+假期旅行 逾2億人完全接種 美疫情卻升溫

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？