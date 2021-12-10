感恩節後疫情升溫 費若：新一波疫情開始

洛杉磯縣的新冠疫情自感恩節假期開始升溫，洛縣衛生局局長費若呼籲還沒打疫苗的人民，盡快接種疫苗。（Getty images）

洛杉磯縣的新冠疫情 自感恩節假期之後開始升溫，洛縣 公共衛生局局長費若認為，按照確診攀升的趨勢，很可能埋下新一波疫情的種子，或已是新一波疫情的起點。她指出，感恩節假期結束後的疫情明顯升溫，這告訴大家要為接下來的聖誕節期做準備。

洛杉磯縣9日新增1718人確診、15人死亡、667人染疫住院。根據數據，新增確診人數上升現象自12月1日開始逐漸明朗，平均新增確診人數比12月1日的前一周上升19%，不過染疫住院人數則維持在600人左右。費若說，目前洛縣平均10萬人新增13名確診者，一周平均增加五人。疫情回歸到聯邦疾病防治中心列出的「高」病毒傳染階級，洛縣不久前僅在「多」病毒傳染階級。

她提到，洛縣疫情升溫有部分原因是學生確診人數變多。感恩節結束後一周，學生新增確診人數又再次回到高點，跟9月底時的確診人數差不多。費若認為，確診的學生多數是在家庭聚會場合被傳染，在學校被傳染的數量不多。

「洛杉磯縣的病毒在社區各處蔓延，避免自己染疫最好的辦法，目前只有打疫苗 。」費若表示打疫苗之後就算染上新冠病毒，住院甚至死亡機率都很小。目前洛縣有500萬人有資格接種加強劑，但只有160萬人接種，她鼓勵民眾打加強針，同時呼籲還沒打疫苗的人民，盡快接種疫苗。