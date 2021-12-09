加州廢水處理場發現Omicron病毒

新冠最新變種病毒Omicron近日在加州的廢水處理場被發現。(unsplash）

新冠最新變種病毒Omicron ，近日在加州 的廢水處理場被發現。

史丹福大學研究員11月30日在沙加緬度（Sacramento）縣廢水採取的樣本中，經驗證發現有變種病毒Omicron的蹤跡。沙加緬度政府官員指出，據該發現可判定，Omicron變種病毒已開始在加州首府沙加緬度蔓延。加州州府首席流行病學家潘靄（Erica Pan）補充說，中谷麥塞德縣（Merced County）的廢水也發現有Omicron，判定「Omicron已開始滲透加州各地。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）8日確定了加州第11例的Omicron染疫確診案例，他判斷未來將有更多案例。目前科學家們尚對Omicron還不是很了解，無法判斷Omicron是否可能取代目前侵略性最強的Delta變種病毒。不過現在肯定的是，Delta變種病毒是個嚴重問題，它不僅讓更多人住進重症病房，也是大家為何都得更積極打疫苗及加強針的原因之一。

根據現有數據顯示，11名染上Omicron變種病毒的病患，有五人為北加州阿拉米達縣(Alameda）居民、四人為洛杉磯縣居民、一人為舊金山居民，第11例的居住地目前不詳。Omicron變種病毒迄今已演變為南非最侵略性的病毒，目前南非已有超過6萬7000人可能染上Omicron，有超過300人確診。