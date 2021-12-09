賈斯康第47號提案 再遭發動廢除 18小時網上簽名即逾5萬

47號提案的作者 賈斯康。（本報檔案圖）

加州 再次掀起廢除第47號提案的請願行動，47號提案推手之一的洛杉磯 現任地區檢察長賈斯康（ George Gascón）也再次成爲新一波罷免行動的目標。這也是繼去年47號提案取代方案20號提案，和今年上半年賈斯康罷免行動失敗後，坊間再次發起進攻。

https://sign.moveon.org/petitions/repeal-prop-47，近日發起廢除47號提案請願行動，目標簽名7萬5000。網站在過去短短18個小時内獲得逾5萬個網上簽名，從英文姓氏看，不少簽名者為華人，或與華人在社交媒體不斷轉發有關。統計到8日傍晚，廢除47號提案的支持簽名已超過6萬1530人。

請願行動組織在發起廢除提案簽名的同時，向加州參眾兩會和州長紐森發布了一封公開信。公開信開門見山指出，賈斯康等人當年以「安全街道和學校」向加州選民兜售47號提案，但事實是選民被騙了。47號提案允許職業犯罪零監禁，狠狠抽了加州民眾一記耳光。

47號提案和相關的AB109法案通過後的13個月內，加州高等法院收到超過20萬份重罪轉輕罪和重判重新分類申請，接下來的幾年中，加州各地報告犯罪活動爆炸式增長，包括劫車、搶劫和入室盜竊等財產犯罪，創下歷史高峰。洛杉磯市警察 局的21個部門幾乎所有的財產犯罪都增加，槍擊事件激增30%。一些地區的職業財產罪犯激增300%。 廢除47號提案公開信指出，洛杉磯地區的一些地方，2015年4月2日創下了加州財產犯罪紀錄，一天內至少有六戶民宅遭到入室盜竊，劫車事件同時發生。

洛市警察局一名高階警官發文表示，在過去的幾年裡，他目睹了加州的一些司法倡導者極不負責任的行爲，選民在不真實的提案名稱下，選擇了理想主義而不是公眾安全，民眾成爲超越常識的社會實驗品。警察一次又一次地逮捕同一個人卻無可奈何，因為罪犯們能夠在同一天晚上回到街上，因為毒品犯罪和財產犯罪低於950元不會受到法律制裁，使用毒品也不會被捕。罪犯們清楚知道這一點，並利用這一點變本加厲，代價則是加州犯罪惡行循環，公共治安每況愈下。

廢除47號提案行動組織表示，47號提案和AB109根本不是為了省錢，而是一場以某種方式包裝起來的政治運動，為滿足自己「拯救孩子」和「給人們機會」的世界觀，以孩子和民眾的安全置於危險之中作爲犧牲代價。

洛杉磯一位支持廢除47號提案的警員表示，他確實希望一些被釋放的人能改變他們的生活。但根據20年警務工作所看到的情況，許多職業罪犯不會因為有人對他們仁慈而停止犯罪。要求加州立法者解決這兩項法律的影響，讓犯罪遠離社區，已是當務之急。