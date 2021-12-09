我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

賈斯康第47號提案 再遭發動廢除 18小時網上簽名即逾5萬

記者楊青╱洛杉磯報導
47號提案的作者 賈斯康。（本報檔案圖）
47號提案的作者 賈斯康。（本報檔案圖）

加州再次掀起廢除第47號提案的請願行動，47號提案推手之一的洛杉磯現任地區檢察長賈斯康（ George Gascón）也再次成爲新一波罷免行動的目標。這也是繼去年47號提案取代方案20號提案，和今年上半年賈斯康罷免行動失敗後，坊間再次發起進攻。

https://sign.moveon.org/petitions/repeal-prop-47，近日發起廢除47號提案請願行動，目標簽名7萬5000。網站在過去短短18個小時内獲得逾5萬個網上簽名，從英文姓氏看，不少簽名者為華人，或與華人在社交媒體不斷轉發有關。統計到8日傍晚，廢除47號提案的支持簽名已超過6萬1530人。

請願行動組織在發起廢除提案簽名的同時，向加州參眾兩會和州長紐森發布了一封公開信。公開信開門見山指出，賈斯康等人當年以「安全街道和學校」向加州選民兜售47號提案，但事實是選民被騙了。47號提案允許職業犯罪零監禁，狠狠抽了加州民眾一記耳光。

47號提案和相關的AB109法案通過後的13個月內，加州高等法院收到超過20萬份重罪轉輕罪和重判重新分類申請，接下來的幾年中，加州各地報告犯罪活動爆炸式增長，包括劫車、搶劫和入室盜竊等財產犯罪，創下歷史高峰。洛杉磯市警察局的21個部門幾乎所有的財產犯罪都增加，槍擊事件激增30%。一些地區的職業財產罪犯激增300%。 廢除47號提案公開信指出，洛杉磯地區的一些地方，2015年4月2日創下了加州財產犯罪紀錄，一天內至少有六戶民宅遭到入室盜竊，劫車事件同時發生。

洛市警察局一名高階警官發文表示，在過去的幾年裡，他目睹了加州的一些司法倡導者極不負責任的行爲，選民在不真實的提案名稱下，選擇了理想主義而不是公眾安全，民眾成爲超越常識的社會實驗品。警察一次又一次地逮捕同一個人卻無可奈何，因為罪犯們能夠在同一天晚上回到街上，因為毒品犯罪和財產犯罪低於950元不會受到法律制裁，使用毒品也不會被捕。罪犯們清楚知道這一點，並利用這一點變本加厲，代價則是加州犯罪惡行循環，公共治安每況愈下。

廢除47號提案行動組織表示，47號提案和AB109根本不是為了省錢，而是一場以某種方式包裝起來的政治運動，為滿足自己「拯救孩子」和「給人們機會」的世界觀，以孩子和民眾的安全置於危險之中作爲犧牲代價。

洛杉磯一位支持廢除47號提案的警員表示，他確實希望一些被釋放的人能改變他們的生活。但根據20年警務工作所看到的情況，許多職業罪犯不會因為有人對他們仁慈而停止犯罪。要求加州立法者解決這兩項法律的影響，讓犯罪遠離社區，已是當務之急。

加州 洛杉磯 警察

上一則

加州廢水處理場發現Omicron病毒

下一則

賈斯康曬八大司改政績 企圖平息眾怒

延伸閱讀

逾10警員傳歧視短訊 加州總檢察長調查

逾10警員傳歧視短訊 加州總檢察長調查
「苦等54天才卸貨」加州塞港嚴重 小公司陷營運困難

「苦等54天才卸貨」加州塞港嚴重 小公司陷營運困難
Omicron變種病毒在加州廢水處理場發現

Omicron變種病毒在加州廢水處理場發現
紐約市非公民投票周四料將過關 共和黨力阻將提訴訟

紐約市非公民投票周四料將過關 共和黨力阻將提訴訟
治安每況愈下、避疫擁親情 華人紛搬離加州和親友相聚

治安每況愈下、避疫擁親情 華人紛搬離加州和親友相聚
加州獨棟屋可加建住房元旦上路 數百新法即將生效

加州獨棟屋可加建住房元旦上路 數百新法即將生效

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣