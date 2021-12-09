司改助犯罪 罷免賈斯康究責 拚明年初重啟11月印上選票

罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康 George Gascon已經重新啟動。（罷免賈斯康網站）

洛杉磯 縣居民本周宣布一項新的努力，將試圖扳倒洛杉磯縣地方檢察長賈斯康 (George Gascon)；，在當前接連爆發團夥快閃搶劫，和24小時兩名小學生在校園附近中槍一死一傷，洛杉磯人重新出發，雖然該項罷免 活動曾經失敗一次。

洛杉磯罷免賈斯康行動（Recall Gascon Now）發言人羅斯伯里 (Karen Roseberry) 表示，罷免支持者可能會在2022年1月或在2月份開始收集簽名，爭取11月印上選票交付公投。

在歷經了第一次嘗試失敗後的幾個月，要求罷免洛杉磯縣地區檢察長賈斯康行動再一次展開。本月6日，支持罷免賈斯康人士聚集於洛杉磯縣司法大樓外，要求檢察長下台。洛杉磯縣已有31個城市的市議會投票表決通過，對賈斯康沒有信心(no confidence)。人們對他的改革政策產生新的擔憂，「送進監獄的罪犯95%被放出來，現在是我們一起預防和解決問題的時候。」

羅斯伯里說，人們很沮喪。犯罪率正在上升。「我們沒有理由不能罷免他。」 她指出，今年以來洛杉磯縣已有31 個城市的市議會通過涉及賈斯康的「不信任」，因為他的司法改革縱容犯罪，包括他推動的取消死刑、保釋金和撤銷多起刑事處罰的指控案件，後果之一就是現在人們看到的席捲加州 的犯罪浪潮。

9月中旬，先前罷免嘗試的組織者表示，該項運動受到新冠（COVID-19）大流行衛生措施的阻礙以及「過早開始」，致使最初的努力失敗了，但組織們仍然致力於繼續未竟的事業，現在重新發起罷免洛縣最高檢察官的活動。最初的罷免運動已經收集了約20萬個簽名，但是完成表決程序需要約58萬個簽名。罷免運動需要那麼多經過驗證的選民簽名才能進行。

一旦罷免請願書被送達洛杉磯縣選務處並且被批准分發，支持者將有160天的時間從洛縣的註冊選民那裡收集大約 58萬個簽名。如果成功，2022年11月選票上可能會出現罷免選項。罷免運動的官方網站是recalldageorgegascon.com。

然而，賈斯康一再為他的政策辯護，稱他的立場是在他的競選活動中廣為人知的，他的當選標誌著公眾對他的議程的支持。他的支持者之一、加州檢察官聯盟（Prosecutors Alliance of California）執行主任德貝里（Cristine DeBerry）說，「罷免支持者主張更多懲罰。但過時的、嚴厲打擊犯罪的方法，並未使社區更安全，而是產生不安全與不穩定，從而增加社區的犯罪率，加劇無家可歸。」支持賈斯康者的人士表示，罷免支持者代表更多的懲罰，而非更多安全，現在該停下來了。