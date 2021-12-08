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治安每況愈下、避疫擁親情 華人紛搬離加州和親友相聚

記者邵敏/洛杉磯報導
疫情期間，戴女士一家開房車從洛杉磯搬至芝加哥。 （戴女士提供）
疫情期間，戴女士一家開房車從洛杉磯搬至芝加哥。 （戴女士提供）

新冠疫情期間，不少華人選擇搬離加州，其中一個重要原因是為了和外地的親友團聚，甚至盡可能居住在一起。疫情導致很多生離死別，從而也改變很多人的想法，珍惜親友間每一天的相聚。

洛杉磯工作的瑞秋，男朋友卻在紐約上班，兩人相戀已有多年，疫情前享受著異地戀的甜蜜，平時每隔一個月見一面，或者瑞秋飛紐約，或者男友飛洛杉磯，有時兩人也會約在另一個城市共度周末。按照瑞秋的說法，之前保持彼此空間的異地戀，讓她和男友的感情更加深厚，同時又不失新鮮感，兩人約定結婚後再相守在同個城市。

異地戀難忍相思之苦

 

但突如其來的新冠疫情改變了瑞秋的想法，「一年多來，我們倆只見了幾次面，每次見面都冒著極大的感染風險去對方所在的城市。」瑞秋還說，疫情以來，他們各自生活的社交圈都縮小了，這讓對彼此的思念更加強烈，「我沒有家人在洛杉磯，以前同事朋友經常相聚，但疫情後就很少在一起玩了，生活覺得孤單壓抑，無人可以面對面傾訴。」

這一對戀人經過多次的商量討論，今年10月，瑞秋決定放棄自己在洛杉磯的工作，搬到紐約和男友住在一起，「疫情讓我覺得以前享受的自由生活沒有那麼重要了，和家人、愛人相守在一起更踏實，隨時都有人可以說話，在一起吃飯。」

像瑞秋一樣疫情期間選擇搬離加州的華人並不少。家住洛杉磯的丁女士一家三口今年8月搬到了丹佛定居，當時決定搬家的原因是夫妻倆都不願接種新冠疫苗，但加州嚴格的疫苗政策讓他們覺得無所適從，因此選擇離開。丁女士說，除了這個原因之外，搬去丹佛的另外一個原因是為了和大家庭相聚。

居家隔離孩子沒玩伴

丁女士先生的家人都住在丹佛，疫情最嚴重時，五歲的孩子沒有任何玩伴，夫妻倆曾帶孩子前往丹佛，與大家庭的家人一起居住了一個月，「兒子在丹佛可以和堂兄妹一起玩，不像在洛杉磯居家隔離時非常孤單，之前的玩伴因疫情都不再來往了，我們想和家人親戚住得近些，可以互相關照，這也是離開加州的原因。」

與丁女士想法相同的華人不在少數，洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）的戴女士也是在疫情期間，選擇賣了百萬豪宅，一家人開著房車搬到芝加哥定居，主要原因就是因為弟弟一家住在芝加哥，兩家人住在同一個城市，彼此可以照應。而在疫情之前，戴女士壓根就沒有想過她會離開加州。

除了因家人團聚選擇離開加州，也有不少華人覺得加州房價、物價貴，搬到一些房價相對便宜的城市，生活質量可以提高不少；也有一些華人覺得近幾年加州政策越來越左、縱容輕罪的法制體系讓治安每況愈下，也是不少人選擇搬離加州的原因；另外也有華人覺得洛杉磯疫苗政策過於嚴格，表示如果接下來學校強制孩子接種新冠疫苗，他們會選擇搬離。

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