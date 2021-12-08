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芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

團夥囂張 1個月搶同店家7次 警終於逮到人

編譯組／綜合報導 
麗浪多灘商店搶劫頻傳，終於逮到兩名快閃嫌犯。（麗浪多灘警局網頁）
麗浪多灘商店搶劫頻傳，終於逮到兩名快閃嫌犯。（麗浪多灘警局網頁）

洛杉磯縣麗浪多灘（Redondo Beach）市警局宣布，Galleria商城的零售搶劫案已逮捕兩名嫌犯，當天他們席捲了2400元的商品逃逸。 

但誇張的是，這間不願具名的店家自從11月5日起已經遭劫七次，每次下手的都是同一批團夥，每次犯案都是三至四人一組，當著店員與顧客的面，抓起東西就往袋子裡塞，塞滿就跑。 

麗浪多灘警局表示，歹徒實在太過囂張，至今已經取走1.5萬元財物。警方認定他們的手法與橙縣、洛縣其他地區的零售結夥搶劫類似，但直到12月4日才逮捕其中兩人。 

被捕的分別是23歲的Malik Trevon Oaks、26歲的Jamol ClaytonPhillips，他們已經因重竊罪嫌關押於麗浪多灘監獄，保釋金達25萬元。警方已經鎖定其他嫌犯，正在搜查中。 

包括麗浪多灘在內的加州多地都出現快閃砸搶的犯罪模式，而且歹徒手法越來越趨暴力。洛杉磯警方已經逮捕14人，他們的11起劫案共取走34萬元的財物，犯罪地點包括The Grove的Nordstrom，Studio City的Lululemon分店，Fairfax的一家商店與南洛杉磯的CVS。

洛杉磯 加州 洛縣

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