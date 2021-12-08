洛市警長批「零保釋金」治安對策 釀美國版「捉放曹」

發生在高檔皮包商店的團夥快閃搶劫。（監控視頻）

「捉放曹」是中國廣為流傳的民間故事，敘述三國時代曹操刺殺權臣董卓未遂， 改裝逃走，途中被中牟縣縣令陳宮擒獲。但是，曹操說服了陳宮和他一起逃走，後來衍變為「假捉真放」的典故，而當今洛杉磯 快閃團夥搶劫（Smash-and-Grab）案頻發，警方逮捕嫌犯後，卻零保釋金獲釋，就一再重演美國版「捉放曹」。

今年11月洛杉磯發生了數起入侵商場的快閃團夥搶劫案，店家顧客震驚，社會影響惡劣，洛市警局逮捕了其中14名嫌犯。然而，在現行保釋制度下，這批嫌犯全部零保釋金（Zero Bail）釋放回家，還等上幾個月才會出庭應訊，社會輿論譁然，連公眾形象溫和的洛杉磯市警察 局（LAPD）局長摩爾（Michael Moore）6日接受KNBC訪問指出，零保釋金政策抵消了逮捕行動的威懾作用。

洛市警長摩爾（左）不認同賈斯康（中）的零保釋金政策。（賈斯康網站）

摩爾指出，自從新冠疫情大流行以來，洛杉磯治安形勢十分嚴峻。汽車盜竊案在連續十年下降後，在過去兩年上升52%。警察的逮捕行動上升了33%以上，一年比一年多。但是，嫌犯在零保釋金政策下獲釋，促使了惡性循環，養成一批屢教不改的罪犯，政策允許他們出現在社區犯下新的罪行，但沒有懲處措施，這個狀況需要改變。這些於11月被釋放的人就鑽了這個空子。

摩爾更進一步表示，這不僅是重新起訴竊賊，在此之前，暴力犯罪猖獗，人們在過去18個月看到過的槍枝暴力和兇殺案更多。兩年來洛杉磯市的兇殺案上升了45%，槍枝暴力案上升50%以上。同時，警察對暴力犯罪包括兇殺案的逮捕率也在上升。

團夥快閃搶劫犯在首飾手表店打砸搶。（監控視頻）

事實上，帶槍打劫案有很高比例，比看到的去年高很多。當警察在尋找答案時，竟然發現，攜槍去公共場所竟然可以零保釋金釋放。摩爾說，「兩個月前我們在洛杉磯地區逮捕了一名攜槍的婦女，第二天她居然已經回到街上，而且帶上另一把槍並且綁架了一名人質。最後我們出動特勤隊才救出人質，將她押入監獄。嫌犯以綁架和企圖謀殺罪名被起訴，因為她在現場用她的第二支槍向警察開火。無論如何，她都不應該在第二天就被釋放了。」

摩爾強調指出，「我相信，威懾力的價值在於讓人們害怕入獄和被監禁起來，以及快速審案可適用的罪名起訴他們，並受到適當懲罰，讓他們被監管起來。然而，這些都涉及到我們應當關注的零保釋金方面。」

摩爾表示，零保釋金政策，以及允許審案的日期延後數月，這期間會發生什麼？這些嫌犯繼續在社區活動，很多人會看到他們，並且會說他們的罪行不了了之。他們仍然回到了這裡，他們沒有被審判也沒有受懲罰，人們會以為有一個非常寛容的司法系統，其實是一個被削弱的系統。「但我們需要保證我們看到這些威脅是很緊急的，我們應以非常緊急的狀態去關注這些。」

摩爾呼籲，司法界必須團結一致來解決問題。執法力量、警察、地區檢察官 辦公室皆有責任。他要求和期待檢察官重新評估和起訴涉及組織犯罪和快閃搶劫的那些人，因為那就是檢察官的角色。他並且寄望於法官扮演的角色，因為他們將決定那些人是否應該留在監獄裡，而持續的和更多的威脅、暴力和社區損失，都不應該再繼續下去了。