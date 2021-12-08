華人精打細算抗通膨 愛上倉儲超市購物

倉庫購物不少產品價格比外面便宜15%左右，（記者張宏／攝影）

通貨膨脹萬物皆漲，民生壓力大，唯有省字訣！每天必須吃用的生活用品大多比之前至少漲20%以上，讓洛杉磯縣很多民眾大呼吃不消。大家開始尋求各種省錢路徑，包括去倉儲超市以低於市場價15%或20%的價格買調料和飲料等日常用品，還有華人 發掘不同族裔的超市資源只為減少生活開銷。

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倉庫購物不少產品價格比外面便宜15%左右，（記者張宏╱攝影） 華人探索不同族裔的超市尋找好康。（記者張宏／攝影）

在洛縣艾爾蒙地 Bladwin大道上的華人倉庫近日熱鬧非常，倉庫裡除了聚集著餐廳來進貨的小貨車，還有華人推著購物車在購物。貨架上擺放著各種尺寸的調料、食品、飲料，冰櫃裡堆著滿滿的肉類，一不小心還會走入倉庫進貨禁區。 39分一磅的黃瓜。（記者張宏╱攝影） 99分一磅的石榴。（記者張宏／攝影）

倉庫華人經理Mac表示，南加像他們這樣規模的華人倉儲類超市並不多，倉庫80%的客人是餐館批發，20%是零售客人。零售客人除了喜歡在倉庫購物的獨特體驗，最重要的是這裡的價格比普通的超市要便宜10%到15%， 有些甚至便宜20%。尤其是這裡的飲料和調料，種類豐富，有七、八種以上，且價格比外面超市便宜10%以上，所以不管是餐館還是個人都喜歡來這裡買，有的甚至從拉斯維加斯來進貨。

一名華人顧客表示，她之前被朋友帶著來過一次後就愛上這裡。雖然購物環境不如普通超市，但是價格很有吸引力，尤其是調料，很大一桶卻比超市便宜。來自中國的飲料成箱買也能便宜幾元錢，且還能買到一些外面超市看不到的蔬菜水果，價格也不貴。每次來都和尋寶一樣，特別是現在物價上漲，必須精打細算。不過來這裡最好多帶一些現金，這裡100元以下消費都收現金。 在倉庫購物對不少人來說也是新鮮的購物體驗。（記者張宏╱攝影）

也有華人探索不同族裔的超市尋找好康，華人瀋先生最近成為東區一家土耳其超市的常客；他說，這裡的蔬果多數接手老美大型超市裡新鮮度和賣相弱一些的產品，因此價格特別有競爭力，99分的蔬果選擇特別多，比如一磅分別是79分的木瓜、99分的菠蘿，99分的石榴、39分的黃瓜，一磅1.29元的火雞等。且每次來都會有不同的低價產品，運氣好的話一家兩口每天吃飯成本只要幾元錢。 在倉庫購物對不少人來說也是新鮮的購物體驗。（記者張宏／攝影） 一些華人青睞去倉庫類的華人超市。（記者張宏／攝影）

他說，這些蔬果只是賣相不好看，但新鮮度尚可。現在物價上漲，一日三餐開銷增加，買一些賣相不美但實惠的蔬果，每月能省下不少錢。尤其這裡是土耳其超市，清真的羊肉種類繁多，且價格也很便宜，外面一磅14元的羊排，這裡只要7.99元。超市也有一些亞洲食物，及各式土耳其甜品等。