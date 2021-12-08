洛縣2華女走斑馬線被撞死 家人認為肇事者控罪太輕

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍市過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（本報檔案照）

兩名24歲年輕的華裔女孩今年3月在雷克伍市（Lakewood）遭遇車禍 不幸遇難，她們都是獨生子女，對其父母來說，這起事故無疑是沉重打擊。但更讓父母心情難以平復的，是肇事司機只是被以輕罪檢控。

3月12日晚8時40分左右，兩名剛剛大學畢業的華裔女子Christine Yan和張碧佳（Isabelle Zhang）在洛杉磯縣雷克伍市過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。

時間過去近九個月了，張碧佳的母親王凌雲仍終日以淚洗面，她為肇事司機只被輕罪檢控感到憤恨不平。她表示雖然當時天色已暗，女兒和Christine當時走在斑馬線上，是很明顯的黃色排線那種，而肇事的女司機仍撞上了她們。

「我的女兒被撞出180呎遠，多疼啊」，王凌雲哽咽表示，另一個女孩也被撞出好幾十呎，而車在220多呎才停下來。她懷疑肇事司機在事發時看了手機 。

根據警方報告，雖然並未註明當時有人在用手機，但在描述中，肇事女司機的丈夫當時坐在副駕駛，準備打電話給她的姐妹，但因為找不到電話號，於是肇事司機當時在不斷轉頭朝向副駕，給丈夫展示是哪一個電話號碼，並有「短暫的分心」（momentarily distracted）。就在這時，丈夫看到了正在過馬路的行人，妻子則趕緊轉彎但已來不及。

王凌雲表示，案件目前由檢察官 負責起訴，但從3月等到現在，最近才上庭了一次只待了兩分鐘。因為她不懂英文也不了解庭上都說了什麼，只知道肇事司機被輕罪起訴，分別是刑法192(c)(2)，也就是「駕車過失殺人輕罪」（Misdemeanor vehicular manslaughter）以及148.9及向警方提供虛假身份證件，她認為這兩個罪名都太輕了。

王凌雲從中國來美為女兒處理後事，辦理了延長簽證，她希望為女兒還一個公道。她表示，如果撞死兩個在斑馬線上走路的女孩，還被檢控這麼輕的罪名，這樣子美國出行安全怎麼保障？「不是光是為了我們的孩子解氣，必須要嚴懲」，她表示她如今出門看見車都哆嗦，也表示已經「生無可戀」，一定要在美國追究到底。但也透露她其實不清楚如何申訴。

對於檢察官提訴的罪名是否太輕，律師劉龍珠分析表示，從新聞上看來，該路口沒有交通燈也沒有停車標，按理來說司機確實不用停可直接穿過，而行人過馬路時需要看車。因此可能司機不構成重大疏失，只是普通疏失。但如果能證明其看了手機，且事故是因看手機造成的，那麼可以認為是重大疏失，應該是重罪。

他表示，但因為檢控的主體是檢察官，受害人方面能做的事情不多，除非能證明手機導致車禍。