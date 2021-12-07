南加國會選區重畫 亞美政聯力挽狂瀾提交具體訴求

重劃委員會的草案地圖中，蒙市、阿市、羅斯密等，將和其他華人城市分開。（取自草案地圖）

最新一版的重畫選區地圖草案出爐後，顯示對華裔社區十分不利。最先注意到這一重要變動的亞裔 權益組織亞美政聯(CAUSE)除了一直動員社區發聲，最近也請本地大學的頂尖亞裔研究學者做出論證，並提出具體訴求提交給重畫委員會，希望在最後截止日前力挽狂瀾。

根據加州重畫委員會的時間表，將在7日至9日期間，審查並最終確定南加州地區的國會分區地圖。亞美政聯負責人胡澤群表示，在動員社區不少組織和社區領袖參與反對聖蓋博谷的草圖後，鑑於委員會正在做出最終決策，亞美政聯現在正在向委員會提出具體建議。

亞美政聯建議，將亞裔人口占多數的城市，包括阿罕布拉市、蒙特利公園市、羅斯密和南聖蓋博畫回CD210區。另外要求將亞裔選民人口比率提高至35%或盡可能接近，使亞裔成為該區域的最大少數群體。

「CD210」是委員會製作的草圖中對該選區的編號，對應的即目前由國會眾議員趙美心（Judy Chu）代表的27選區。由於加州總體將少減少一席國會位置，因此未來或有不同編號。

胡澤群表示，這份提案是基於來自南加州大學 （USC）和洛杉磯加州大學(UCLA)的頂尖亞裔研究學者，為亞美政聯所做的研究。該提案可以保護亞裔選民權利，同時不會干擾投票 權法案所要求保護的拉丁裔選區。另外這份地圖與委員會曾在11月2日審議時公布的可視化地圖也非常相似。他認為該提案能為亞裔社區提供了選舉自己代表的最佳機會。

趙美心的選區現狀。（截圖自趙美心國會議員網站）

參與畫分地圖的學者，分別是南加大政治學和公共政策教授Christian Grose，以及洛杉磯加大政治學及亞裔美國人研究副教授Natalie Masuoka。她們著寫的這份研究報告可在亞美政聯官網上找到。

該研究報告引述證據指出，聖蓋博谷亞裔選民和非西裔白人選民間，存在投票上的種族兩極化。關於種族兩極分化投票分析，是利用學術文獻中關於投票權的標準方法，以及法院投票權訴訟專家進行。報告進一步指出，委員會畫的草圖，讓亞裔選民人口占比降低到23.5%，而根據研究估計的一個線性概率模型，來分析了該比例和選出亞裔候選人的可能性之間的統計關係，顯示若以這個比例，亞裔候選人將會失去三分之二的當選機率。

亞美政聯執行董事Nancy Yap給委員會的信中還指出，學者Sara Sadhwani曾經發一篇論文，也給這份研究提供了支持證據。而Sadhwani也正巧是委員會成員之一。Yap指出，這份研究證明了委員會的草案，不能保護聖谷亞裔社區的投票力量，且將大大削弱亞裔社區政治代表性。