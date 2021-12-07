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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

Omicron襲加州 專家審慎樂觀：民眾打足疫苗 不必太過恐慌

編譯組╱綜合報導
加州公共衛生局力促打滿兩劑疫苗的人，再打加強針，並且在從外地旅行回來的人留意健康情況。　(加州公共衛生局網頁)
加州公共衛生局力促打滿兩劑疫苗的人，再打加強針，並且在從外地旅行回來的人留意健康情況。　(加州公共衛生局網頁)

新冠肺炎Omicron新型病毒來襲加州，但目前公衛專家持審慎樂觀態度，新病毒雖然傳播力強，但染疫者絕大數為輕症，加州民眾不必太過恐慌，但因相關數據和研究還在初期階段，尚不能太早下定論。

加州州府首席流行病學家潘靄（Erica Pan）對這一初步評估感到鼓舞。她在推文說，「現在還太早下定論，患病群體很年輕，但令人鼓舞的早期數據表明，需要氧氣的病患更少，嚴重程度更低。」

先前在加州發現的八例感染Omicron患者，似乎症狀都為輕症。所有染疫者都接種疫苗，年齡在50歲以下。

加州衛生官員與科學家認為，要做好Omicron病毒準備的最佳方法，是讓未接種疫苗者接種疫苗，已接種疫苗者接種加強劑。佛奇說，即使事實證明，這些疫苗對Omicron效果較差，但仍具有高水平抗體，尤其在注射加強劑後，仍可提供免於重症保護。

南非醫學研究委員會（South African Medical Research Council）日前發布報告稱，初步感染新冠肺炎Omicron新型病毒者多為輕症。儘管這是相對樂觀的數據，然許多專家仍認為，現在要對Omicron對人類的影響作出定論還為時過早。但在美國，當Omicron與Delta變種病毒相抗衡時，究竟會發生什麼，目前尚無足夠研究。也有專家稱，Omicron傳播率，可能比Delta造成更大威脅。

洛杉磯時報報導，根據南非最新報告，在Pretoria醫院感染Omicron病毒的42名患者，約70%沒有呼吸困難，也不需氧氣。「這是前幾波疫情未曾見過的景象，即使疫情剛發生時，大多數住院患者均出現呼吸困難。但仍需更多時間才能了解Omicron引起的相關問題。」

白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）接受美國有線電視新聞網採訪時，稱南非報告「令人鼓舞」，但我們在確定該病毒嚴重程度較低，或真的不會導致任何與Delta病毒相同嚴重程度前，需小心謹慎。

世界衛生組織新冠疫情技術主任范科霍夫（Maria Van Kerkhove）也稱，現在判斷Omicron是否會導致新冠肺炎輕症為時過早，「我們仍需迅速採取行動控制傳播。因大量輕微病例中，仍有些人需住院治療，進入加護病房或死亡。」

對全美而言，目前染疫者99.9%為Delta病毒，尚不清楚Omicron是否會取代成為主要病毒株。專家也表示「目前不清楚該病毒傳染性為何，疫苗對其效果為何。」

研究冠狀病毒傳播的福瑞德哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）傳染病研究員Trevor Bedford說，「Omicron的傳播率，可能會使這種病毒在病例數量上，比Delta構成更大威脅。此波疫情規模，很大程度上取決於易感染人群。儘管目前數據無法完全解決，但我懷疑該病毒有逃離免疫特性，一些免受Delta病毒感染者，恐容易受Omicron影響。」

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