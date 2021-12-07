賈斯康縱容冷血殺人犯 罷免行動再起 下月收集選民連署

受害者家屬講述親人被殺害的歷程，要求罷免賈斯康。（KTLA）

在歷經一次嘗試失敗後幾個月，要求罷免洛杉磯 縣地區檢察長賈斯康（George Gascon）行動再一次展開。反對者稱，他們對賈斯康政策產生新的擔憂，「我們送進監獄的罪犯，95%被放出來，現在是我們一起預防和解決問題的時候。」

支持罷免賈斯康人士，6日聚集於洛杉磯司法大樓外，要求這位檢察長下台。洛杉磯縣已有31個城市的市議會投票表決通過，對賈斯康沒有信心(no confidence)。

KTLA電視台報導，與會者安德拉（Desiree Andrade）在記者會上提及其子Julian被殺害的歷程。「我20歲兒子遭遇野蠻謀殺。他被折磨致死。這五名殺害他的人，都面臨不得假釋和死刑，然賈斯康上任後，改變受害者的一切。」

一名受害者家屬，也於會上講述父親遭殺害的過程。「奈勒（Jerry Naylor）和克萊因（Rodney Klein）殺了我父親，用他們的膝蓋將我父親壓在地上，在他左耳後面開了兩槍。」該名家屬說，「但兩三個月前，奈勒被假釋出獄，為什麼？因為賈斯康的新政策。」

去年7月，53歲的約翰森（Fatima Johnson）女兒們在她的家中發現其屍體。兇手在賈斯康青少年犯罪政策下被提前釋放，而該兇手是因為涉及另一件謀殺案被捕。「但六個月後，他又殺了我母親、強姦、殺害、折磨和毆打她。」受害者家屬Tyesa Harvey說，「若你到法庭，看著他的眼睛，他會再度犯案，我們不會再給他機會。」

自賈斯康上任以來，前檢察官 凱蒂（Cathy Katie）幫助80名受害者家屬，試圖聲張正義。凱蒂說，賈斯康違反有利於犯罪的政策和誓言。法律允許16歲和17歲犯下可怕罪行，並謀殺不止一人的幫派份子或嫌犯，可在刑事法庭受審。然賈斯康一攬子政策，「不允許我們這樣做，無論罪行多可怕。所以我們會不計一切代價，要賈斯康下台。」罷免支持者將在明年初開始收集選民連署。

但加州檢察官聯盟（Prosecutors Alliance of California）執行主任德貝里（Cristine DeBerry）說，「罷免支持者主張更多懲罰。過時、嚴厲打擊犯罪的方法，並未使我們社區更安全，而是產生不安全與不穩定，從而增加社區在犯罪率，加劇無家可歸。」支持賈斯康者的人士表示，罷免支持者代表更多的懲罰，而非更多安全，是時候停下來了。