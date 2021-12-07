我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

賈斯康縱容冷血殺人犯 罷免行動再起 下月收集選民連署

編譯組╱綜合報導
受害者家屬講述親人被殺害的歷程，要求罷免賈斯康。（KTLA）
受害者家屬講述親人被殺害的歷程，要求罷免賈斯康。（KTLA）

在歷經一次嘗試失敗後幾個月，要求罷免洛杉磯縣地區檢察長賈斯康（George Gascon）行動再一次展開。反對者稱，他們對賈斯康政策產生新的擔憂，「我們送進監獄的罪犯，95%被放出來，現在是我們一起預防和解決問題的時候。」

支持罷免賈斯康人士，6日聚集於洛杉磯司法大樓外，要求這位檢察長下台。洛杉磯縣已有31個城市的市議會投票表決通過，對賈斯康沒有信心(no confidence)。

KTLA電視台報導，與會者安德拉（Desiree Andrade）在記者會上提及其子Julian被殺害的歷程。「我20歲兒子遭遇野蠻謀殺。他被折磨致死。這五名殺害他的人，都面臨不得假釋和死刑，然賈斯康上任後，改變受害者的一切。」

一名受害者家屬，也於會上講述父親遭殺害的過程。「奈勒（Jerry Naylor）和克萊因（Rodney Klein）殺了我父親，用他們的膝蓋將我父親壓在地上，在他左耳後面開了兩槍。」該名家屬說，「但兩三個月前，奈勒被假釋出獄，為什麼？因為賈斯康的新政策。」

去年7月，53歲的約翰森（Fatima Johnson）女兒們在她的家中發現其屍體。兇手在賈斯康青少年犯罪政策下被提前釋放，而該兇手是因為涉及另一件謀殺案被捕。「但六個月後，他又殺了我母親、強姦、殺害、折磨和毆打她。」受害者家屬Tyesa Harvey說，「若你到法庭，看著他的眼睛，他會再度犯案，我們不會再給他機會。」

自賈斯康上任以來，前檢察官凱蒂（Cathy Katie）幫助80名受害者家屬，試圖聲張正義。凱蒂說，賈斯康違反有利於犯罪的政策和誓言。法律允許16歲和17歲犯下可怕罪行，並謀殺不止一人的幫派份子或嫌犯，可在刑事法庭受審。然賈斯康一攬子政策，「不允許我們這樣做，無論罪行多可怕。所以我們會不計一切代價，要賈斯康下台。」罷免支持者將在明年初開始收集選民連署。

但加州檢察官聯盟（Prosecutors Alliance of California）執行主任德貝里（Cristine DeBerry）說，「罷免支持者主張更多懲罰。過時、嚴厲打擊犯罪的方法，並未使我們社區更安全，而是產生不安全與不穩定，從而增加社區在犯罪率，加劇無家可歸。」支持賈斯康者的人士表示，罷免支持者代表更多的懲罰，而非更多安全，是時候停下來了。

洛縣檢察長賈斯康上任後爭議不斷。（KTLA）
洛縣檢察長賈斯康上任後爭議不斷。（KTLA）

罷免 洛杉磯 檢察官

上一則

Omicron襲加州 專家審慎樂觀：民眾打足疫苗 不必太過恐慌

下一則

世界日報 12月11日理財、稅務線上講座 免費為你解惑

延伸閱讀

團夥快閃搶劫浪潮 刑事改革後遺症？

團夥快閃搶劫浪潮 刑事改革後遺症？
團夥快閃搶劫浪潮是洛縣檢察長刑事改革的後遺症

團夥快閃搶劫浪潮是洛縣檢察長刑事改革的後遺症
加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首
賈斯康司改爭議／檢察長變公設辯護人 挨批史上最糟

賈斯康司改爭議／檢察長變公設辯護人 挨批史上最糟
賈斯康司改爭議／縱容罪犯危害社區 惹民怨 要正義

賈斯康司改爭議／縱容罪犯危害社區 惹民怨 要正義
賈斯康司改爭議／連署失敗捲土重來 華人兩派意見分歧

賈斯康司改爭議／連署失敗捲土重來 華人兩派意見分歧

熱門新聞

美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市