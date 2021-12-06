亞市鬧區亞裔餐廳遭打砸搶 損失逾千元

店內收銀台的錢箱盒整個被人搬走。（記者邵敏／攝影）

連續的打砸搶事件開始波及南加華人 聚居城市，亞凱迪亞 市（Arcadia）5日（周日）一家亞裔 經營的餐廳被砸，收銀機錢盒被搬走。亞裔老闆苦不堪言，稱一直在收看最近發生的打砸搶新聞，萬萬沒有想到會發生在自己身上。

視頻來源：記者邵敏

案件發生在亞市市中心Huntington Dr. 411號的一個廣場內，一家泰式餐廳受害。周日一早，餐廳老闆Kai接到廣場業主電話，稱他的餐廳門窗被人砸碎，Kai趕緊來到店中，眼前的景象讓他頓時傻眼，「整扇玻璃門全部被砸壞，店裡店外地上全是碎玻璃。」

隨即Kai就發現店中的收銀台被撬，整個錢箱盒被人搬走，「一共多少錢不很清楚，都是現金和零錢，大概幾百元。」雖然被盜現金不是很多，但被破壞的門窗和收銀台損失達上千元。 Kai還發現，店內每一個抽屜都被翻得亂七八糟。 案件發生在亞市市中心 Huntington Dr. 411號的廣場內，被破門盜竊的是家泰式餐廳。（店員提供）

據Kai反映，隔壁一家餐廳的監控探頭拍下了嫌疑人作案的過程。 Kai說，從監控視頻中可看到，5日早上6時左右，一名四五十歲的西裔女子在店門前來回走動，似尋找作案目標，最後選擇來到這家泰式餐廳門口，並用手中的工具很快敲碎店門，再進入店中進行盜竊。監控視頻還顯示，案發時不遠處另有一名嫌疑男子坐在車中等候接應，等嫌疑女子得手之後，兩人迅速離開。 據稱嫌疑人是一名四五十歲的西裔女子。（店員提供） 南加華人城市發生打砸搶，亞裔飯店成為受害者。（店員提供）

案發所在的現場位於亞市熱鬧的市中心，廣場內有十幾家店，多半是亞裔業主，其中以華人商家居多。劉先生在這裡開了一家槍店，聽聞此案後他表示，案發當天凌晨12時左右，他曾看到廣場內出現一輛可疑車輛，「當時正是半夜時分，廣場內幾乎沒有車輛，就只有一部藍色轎車，車裡坐著一名20歲左右的西裔男子，他看到我明顯嚇了一跳。」

據劉先生陳述，這名可疑男子在見到他之後，迅速將車調離，並試圖開到附近一家酒店的停車場，劉先生當時覺得男子行踪可疑，就開車跟了上去，發現這名男子又迅速左轉，回到案發現場Huntington Dr上。劉先生表示，雖然他發現可疑男子的時間與案發時間相隔幾小時，但極有可能是嫌疑人正在踩點，這名男子可能是接應者，等待實施盜竊的嫌疑女子。

對於亞市市中心發生破門入室的案件，劉先生非常生氣地說，「現在的法律任何一條都不是在保護我們好人，都是在保護壞人。警察也很無能為力，抓了這些人檢察官也不起訴，在這樣的法治環境下治安如何能好？」 凱迪亞市5日一家亞裔經營的飯店被砸。（店員提供）

受害店主Kai補充說，現在洛杉磯到處發生類似打砸搶事件，亞市治安相對還比較好，希望此次案件只是偶然，他對於繼續生活工作在亞市還是有安全感的。同時Kai表示，發生這起案件後，他準備在店門口裝一個監控探頭，或許對於不法之徒有一定的威懾作用。受害店主Kai已報警，亞市警方正調查此案。