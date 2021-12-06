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加州入店搶案增 加重刑責聲浪起

美聯社╱加州電
檢察官與零售商認為，加州應該制定更嚴格的入店盜竊法律。（美聯社）
檢察官與零售商認為，加州應該制定更嚴格的入店盜竊法律。（美聯社）

受到最近一連串大規模打砸搶案刺激，加州各縣地區檢察長和零售商團體紛紛站出來，反駁州長和州檢察長有足夠執法工具打擊零售盜竊犯罪的說法，民間和商家要求加重刑責的聲浪四起。

前任加州地區檢察長協會（California District Attorneys Association）會長、現任艾爾杜拉多縣（El Dorado County）檢察長皮爾森（Vern Pierson）說：「在我們一再告訴不法之徒，竊取他人財物無需承擔任何後果的情況下，這個社會已經無法運作。」

加州零售商協會（California Retailers Association）會長暨執行長米其林（Rachel Michelin）也表示，雖然入店行竊現象日益嚴重，但在加州最近發生的大規模盜竊事件中，成群結隊的無恥竊賊，在眾目睽睽下衝入商店內大肆行搶，已讓這類犯罪進入另一個層次。

針對加州州長紐森（Gavin Newsom）和加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，執法部門仍有打擊這類犯罪的工具，全國獨立商業聯盟加州分部主任卡巴特克（John Kabateck）說：「這顯然不是事實，因為這類犯罪現在不會消失，未來也不會消失。」

紐森一再表示，檢察官可以將多項盜竊輕罪「堆砌」成一項重罪。但皮爾森說：這是對法律的嚴重誤解，法律很難證明一個涉及多次盜竊同一受害者的嫌犯，造成受害者損失超過950元。他說：「加州法律說得很清楚，我們不能把小額盜竊堆砌為一項重罪。」

加州 紐森 零售商

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