托倫斯盜賊 從市外跟蹤亞裔屋主進社區下手

托倫斯警局呼籲居民提防冒充的園丁或送貨員，竊賊目標是亞裔住戶。（托倫斯市警局）

洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）近期出現連續歹徒跟蹤入室竊盜案，警方5日警告民眾，提防竊賊冒充園丁或送貨員，「他們的目標是針對亞裔 屋主」。

警方指出，嫌犯駕駛美國廠牌型號的小型貨車或SUV，會跟蹤居民回家，他們通常是三、四人一組，可能穿著反光背心或工作服。

警方並表示，他們的目標是居住於托倫斯中部和東部，有門禁的社區(gated community)，或封閉式連棟屋（townhomes）的社區，被害人多半在托倫斯市以外擁有公司或商店，以及家裡可能有大量現金者，歹徒跟蹤被害人回家，觀察後再下手。

「居民在進出社區安全門後，要注意後面立即跟進來的車輛」，托倫斯警方表示，「若某事或某人讓你相信犯罪活動已經或即將發生，請撥打911。」警方也要求居民碰見疑似行為，不要自行干預。

Ponegalek說，目前有多個執法單位共同處理此案，因托倫斯入室竊盜案，可能是橙縣和洛縣 其他地方出現的犯罪活動的一部分。

警方建議這些社區居民注意從未見過的園丁，尤其那些沒有攜帶相關工具者，但穿反光背心，攜帶剪貼板，使用梯子，敲門找不住在那棟房屋居民的可疑人員。