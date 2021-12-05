救急 許家印公子降價賣豪宅

許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

最近洛杉磯 日落大道上的一棟千萬豪宅大減價出售，拋售者是許家印的二公子許騰鶴(Peter Xu)。此前有媒體報導，中國當局要求恒大創始人兼董事局主席許家印動用個人財產來緩解恒大債務危機。這筆交易是不久前許家抵押香港 豪宅、出售私人飛機後，許氏家族又一脫困之舉。

許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

但恒大集團 3日在香港聯交所發布公告，稱收到一筆2.6億美元的私募債償還通知，並表示可能由於流動性緊縮而無法償還，顯見降價售豪宅救急效果有限。

這棟現代風格的豪宅位於Sierra Alta路1300號段，由開發商投資建造，2018年首次出售，以1750萬美元的價格賣給了中國億萬富翁許家印的小兒子許騰鶴。

據掛牌紀錄，今年初該房就以1850萬元上市，但似乎無人接手。6月時價格迅速跌至1700萬元。而好萊塢報導網站引述最近紀錄顯示，該屋以1250萬元的低價在私下成交。該價格已經比2018年的買入價跌掉了500萬元了，若是扣除房地產經紀人費用、產業稅、其他交易費用和三年維護費用，實屬損失慘重的一筆交易。

恆大財務危機成為今年全球大新聞。據華爾街日報消息，恒大兩個月前透過出售兩架私人飛機籌措逾5000萬美元，獲得了亟需的避免美元債券違約的現金。此外亦有媒體報導，許家印夫婦曾居住的香港山頂獨立屋抵押予銀行。

彭博嘗試盤點許家印個人資產，進而發現許家印的一艘超級遊艇估價就有4510萬美元，恒大關聯公司至少擁有三架公務機，總價約為2.36億美元，許家印家族在香港山頂擁有的兩棟豪宅合計價值2.04億美元。

許家二公子許騰鶴在恆大集團有高管職位頭銜，早先在恆大成為頭條新聞後，坊間爆出許騰鶴生活奢靡的傳聞。這棟洛杉磯的超現代風格豪宅，確實在前些年是為喜好浮華的億萬富翁們開發的。

在過去十年裡有不少這樣風格的豪宅如雨後春筍在洛杉磯的富人區，因其現代風而被本地房產市場稱為「白盒子」。這些房屋大多設計奢華，適合舉辦大型娛樂派對，配備所有最新的高科技設施，皆是為了吸引富豪。但現在這類風格不再受歡迎，洛杉磯最近幾個月都有好幾處這類風格的豪宅大減價出售，賣家損失從300萬元到1000萬元都不等，因此許家的這棟房屋減價500萬出售也不意外。

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據悉買家是本地一對夫婦Sam和Nooshin Mahboubian，丈夫是一名醫生，妻子是一名房地產投資者。這座近1萬4000平呎的五臥十浴的豪宅高高聳立在街道上方，包括三層整層的生活空間，一個已完工的地下室，兩個獨立車庫，一個是可容納兩輛車的常規車庫，另一個則是可容納六輛或更多車的「汽車展廳」。

作為好萊塢山上的一座非常閃耀的房子，其他設施包括大草坪、健身房、電影院和一個地下休息室帶有吧台，以及接近奧運標準的游泳池等。