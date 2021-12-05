中國停發護照 出境難阻礙團圓

中國入境難，出境也難。（Getty Image）

新冠疫情 席捲全球近兩年，許多人的生活因此發生了天翻地覆的變化。尤其是對於需要往返中美兩國的民眾，旅行變得更加不便利。一方面，入境中國的民眾在下飛機後要測多次核酸檢測，隔離一個月以上；另一方面，因故首次需要前往國外的中國民眾，卻因中國政府的護照停發政策，令出國幾乎變得不可能。

加州 居民劉女士因為疫情已近三年沒回國探親，她的父母都在中國國內。2021年，劉女士懷孕，想請父母在2022年她生產之際來美幫忙照顧小孩。但她的父母今年10月在當地辦理護照時，卻被當地出入境管理處拒絕。原因是疫情之下，國家只給「必要」出國人士簽發或更新護照。

原本以為該政策是臨時的，過一段時間會恢復護照的正常簽發工作，然而劉女士的母親後來去了多次，當地部門還是拒絕替她辦理護照，其母詢問何時可以恢復辦理時，對方稱該政策已經實行近兩年了。

至於什麼構成中國政府的「必要」性出國呢？中國移民管理局今年8月召開新聞發布會宣布，因疫情暫停核發普通護照等出入境證件。而必要性出國是指留學、工作、商務性質的活動。中國2021年上半年共簽發普通護照33.5萬本，主要事由為出國留學、就業和商務需要，簽發量僅為2019年同期的2%。

劉女士母親出國探親的原因，由於不屬於這三大類的必要性出國，不能辦理護照。然而這卻讓她的女兒劉女士急壞了。劉女士說，原來只知道疫情期間入境中國很難，萬萬沒想到現在連出中國都這麼難。目前又發生各種的新冠變種病毒 ，估計中國在未來一年都不會恢復護照的正常簽發了。她生小孩時父母都將無法在她身邊，令她感到無奈和遺憾。而小孩生下後她和先生要上班，無人照看，更是一大難題。尤其是現在加州不僅物價貴，月嫂費用更是漲了不少，這些都要想辦法克服。

李先生在中國某國企銀行工作，他本來也想在今年出國探親，但他表示護照已經被領導收上去，並被告知沒有緊急情況不要出國；若出國也要經過分行長的同意。

雖然出國留學申請、更新護照的工作照常，但據悉也比以往嚴格。一位在中國從事留學中介業務的王女士說，以往學生留學辦護照只需要出示留學中介合同、介紹信就可以了，現在需要申請學校的證明、推薦信、合同、營業執照，並且除了營業執照是複印件，全部都必須是原始材料和原始扣章。有一個學生辦護照時與留學中介合同上是總公司名稱，蓋章是分公司的，因此被拒絕。但這在以前是不會發生的情況，後來不得不將合同換成分公司名稱，護照才辦下來。

王女士並說，學生在辦理護照過程中，也發現一個城市的不同區的辦理處要求也有偏差，有的稍微好辦一點，有的十分嚴格。還有的學生在四線城市，相關單位不給辦，直到跑到省會城市才辦下來。

對於中國停發非必要出境為由的護照政策，民眾意見不一。有的民眾表示理解，稱疫情當下，「就別瞎跑了」，疫情下回國也很麻煩，還有可能將病毒帶進來，增大國家的防疫難度。也有的民眾則十分不解，稱沒想到現代社會還有國家限制公民出國自由的。