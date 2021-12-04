團夥快閃搶劫浪潮 刑事改革後遺症？

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer），指出賈斯康的司法改革將懲罰降到最低限度，大大減少了對犯罪案性的起訴。（臉書）

近日來團夥快閃搶劫（Smash-and-Grab robberies）席捲南北加州，有司法界人士認為，這是洛杉磯縣檢察長賈斯康 (George Gascón) 推行的激進的和寛容犯罪政策的後遺症，但是賈斯康否認兩者有關聯性。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）和前洛杉磯縣檢察長庫利（Steve Cooley）聯名發表文章，指出賈斯康的司法改革將懲罰降到最低限度，大大減少了對犯罪案性的起訴，導致謀殺、幫派 槍擊、團夥盜竊和快閃搶劫等罪案飆升。

文章指出，賈斯康的破壞性政策，潛在地引發了近期對從家庭夫妻店到大型零售商造成的經濟破壞，人們受到暴力犯罪 的影響和創傷，頻頻地有組織的入店盜竊和行搶，致使一些商店被迫完全關閉。

然而，賈斯康聲稱最近的犯罪浪潮與有史以來實施的最激進和影響最深遠的刑事司法「改革」措施之間沒有聯繫，這是無恥的謊言，或者充其量是極端無知。賈斯康的政策增加了重複犯罪率，而他推出的無現金保釋制度，正在對受害者造成額外的傷害。

文章強調，賈斯康的新政策通過在法庭上禁止任何加刑，或特殊指控的訴求來拋棄受害者，他試圖消除對仇恨犯罪的強化指控。這種「一刀切」的方法去除了法官作出適當和合法判決的機會。當選民以壓倒性多數投票支持保留保釋制度時，賈斯康命令他的檢察官 們不要求保釋，這是危害公共安全政策的另一個例子。

賈斯康還在假釋聽證會上拋棄了受害者的直系親屬。例如，受害者被殘忍地毆打、刺傷、槍殺、脫光衣服並被丟在街中央，而受害者的母親不得不獨自在假釋聽證會上展示犯罪現場照片，她必須獨自對抗殺害她兒子的兇手和支付律師費用。這些事情本來應該由檢察官來做。這是一個真實的案例，也是無法接受的。

賈斯康解散了地檢署核心幫派組（Hard-Core Gang Division），去除了40年來代表受害人出席假釋聽證會的檢察官的職責，解除了毒品重案組及其監聽能力，該部門原來負責起訴幫派謀殺案和識別販毒集團的陰謀。賈斯康還廢除了針對高科技犯罪組織進行法醫計算機分析的能力，讓這些執法部門自生自滅。

此外，賈斯康沒有依靠那些畢生致力於保護社區和維護受害者權益的檢察官，而是任命職業公設辯護人擔任高級管理職位，其中一些人在社交媒體上公開吹噓他們對執法的仇恨，現在這些人來負責制定和執行賈斯康的議程。

兩位檢察官最後強調，賈斯康的政策危及公眾、社區和家庭的安全，受害者再次受害並被遺棄，犯罪分子受到保護及輕鬆逃脫，不追究暴力犯罪者的責任。賈斯康沒有採取任何措施來改善公共安全，他的政策直接危害了廣大民眾。