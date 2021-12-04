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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

LAX設免費新冠快篩站 15分鐘知結果 出入境都可篩檢

編譯組／綜合報導
LAX國際機場設新冠快篩站。（FOX）
LAX國際機場設新冠快篩站。（FOX）

舊金山出現第一宗Omicron病株確診案例後，洛杉磯國際機場（LAX）隔天成立新冠快篩站，讓國際旅客在離開機場前可以自願接受免費的新冠篩檢，並且還能取得居家快篩組，以便返家幾天後再確認一次。

就在LAX成立快篩站後不久，洛縣宣布發現首宗Omicron病株確診病例，他11月22日由南非返國，接觸者都呈現陰性反應。因為他已完全接種，症狀正在輕微減緩。

Omicron病株在南非出現後快速散布，包括美國在內已有30多國發現病蹤。世界衛生組織（WHO）與聯邦疾管中心（CDC）都認定Omicron病株危險性高。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，LAX出境旅客將依目的地不同而有另一套篩檢機制，抵美的旅客因為聯邦尚未公布規定，因此只能依照意願接受快篩，但只會花掉他們15分鐘，因此在離開機場前就可知道結果，陽性者當然就得隔離，陰性者也能安心地與親友團聚。

費若強調，LAX設立免費快篩站的用意在於，避免入境旅客將不確定因素帶進社區鄰里，增加洛縣居民的感染風險，接受快篩不僅能保護自己、還能保護他人。洛縣居民目前接種至少一劑的人已達83%，完全接種者也達74%，但是非裔等特定族群的接種率仍然偏低，因此費若仍不斷呼籲位接種者應該儘快接種。

 

洛杉磯國際機場 洛縣 Omicron

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