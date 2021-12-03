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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

狼醫案 南加大已賠受害人逾10億

記者王若然╱綜合報導
丁鐸2019年7月在洛杉磯法庭過堂。(美聯社)
丁鐸2019年7月在洛杉磯法庭過堂。(美聯社)

南加大（USC）保健中心前婦科醫師丁鐸（George Tyndall）被控性侵案聽證進入第三天，其中一名受害女性出庭作證，表示當時丁鐸給她拍照片時稱這些照片將用於「醫學研究」。

聽證會主要目的是看是否有足夠證據，證明丁鐸性侵等方面指控是否合理，並進一步接受審判。丁鐸今年已經74歲高齡，被指與其21名前病人有性侵等罪名。

這位女性被害人被稱為Jane Doe 11號。對於在2012年10月31日被丁鐸拍攝的七、八照片，她說，「我以為是為了醫學研究。」「他沒有經過我的同意，只說是為了醫學研究。」她自己從來沒看過這幾張照片。

這名女受害人說，拍照時室內沒有女性陪護人員，她感到不安，當時丁鐸盯著她看。她說，「我感到被侵犯，但當時我說服自己這是自己第一次做宮頸抹片檢查。」她說她當時是第一次去看婦科醫生，是為了討論避孕措施，當時她18歲。

這名女性對護士表達了擔憂，那名護士「表現得不屑，並向我保證所有程序都是正常的。」之後，這名受害人向學生健康中心某人發了電子郵件，表達了對丁鐸談話中「不當的、不專業的討論」的憂慮，包括他對亞裔女性的評論。

她說，「我認為這不對，我覺得需要將這件事上報。」但是她沒有收到任何回覆。接下來她再也沒有讓丁鐸看診，都只是更新避孕藥處方。

她說，南加州大學向她提出了150萬元的和解費。

丁鐸案聽證會11日30日開始，已有四名前病人出庭作證，每位都稱收到南加大的和解費。

丁鐸被控12項「性攻擊」(sexual battery)和對意識模糊者進行性侵（sexual penetration）的23項重罪。後者是針對他行醫時，病人是無意識的，並且行醫目的不純粹。

檢方表示2009年至2016年，丁鐸任職南加大婦科醫生時，對17歲至31歲女性有過不當行醫行為。丁鐸拒不認罪，目前交保候審；若丁鐸被定罪，刑期最高可達64年。

南加大稍早同意支付2億1500萬元的集體訴訟案和解費，給1萬8000名女性患者，不論她們是否正式提出性騷擾或性侵指控；每人獲賠金額從2500元到25萬元不等。今年3月南加大又同意支付710名提控女性8億5200萬元和解費，前後加起來的和解金額總計達10億6700萬元，創下高等教育界性虐待案件最高和解費紀錄。

南加大 性侵 性騷擾

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