入室搶劫？著名音樂人妻子 比佛利山家中中彈亡

在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant（左）是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

最近剛入選搖滾名人堂的著名音樂高管Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant，11月31日夜間在比佛利山 的家中中彈身亡。早先一度傳出是入室搶劫案，但目前警方認為要確認是入室盜竊或隨人入室搶劫，究竟是那一種情況還為時過早。不過此案引發討論，尤其近來針對富人和名人的隨人入室搶劫的案件越來越多。

死者Jacqueline Avant也是Netflix首席執行官薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 的岳母，在事件中中彈後不治身亡。據比佛利山警局巡官Giovanni Trejo，11月31日深夜，也是12月1日（周三）近凌晨2時30分時，警方接到了Maytor Place 1100街區發生槍擊 事件的電話。他們發現81歲的Avant有槍傷。比佛利山警察局長Mark Stainbrook在1日的新聞發布會上說，Avant被帶到西達賽奈醫院，後來在那裡去世。

但他表示現在將事件歸類為入室盜竊或隨人入室搶劫還為時過早。「這起案件的動機仍然未知，我們正在調查所有可能的動機」，他說，「我們不會推測外面的任何事情，包括這是否是一次企圖搶劫」。

31日剛宣誓就任的局長Stainbrook幾乎沒有透露其他細節，但他證實了90歲的Clarence Avant和一名保安在槍擊發生時在家。他表示，沒有其他人受傷，而該地區有許多公共和私人安全攝像頭，可能包含相關證據。

執法部門有消息人士告訴「洛杉磯 時報」，槍擊事件發生前，至少有一名劫匪闖入了家中。1日現場的航拍視頻顯示，一扇滑動玻璃門似乎已經破碎。目前還沒有人因犯罪而被拘留，也沒有嫌疑人或對嫌疑人的描述。

Jacqueline Avant幾十年來一直是洛杉磯著名的慈善家，特別是在支持洛杉磯加州大學國際學生中心方面。她曾擔任過中南部社區兒童保育中心支持小組「Neighbors of Watts」的主席，以及「NOW」福利拍賣的娛樂主席。

Avant的丈夫Clarence Avant是音樂界傳奇人物，曾與Jimmy Smith、Lalo Schifrin、Babyface、Bill Withers、Sixto Rodriguez、SOS Band和Cherrelle等明星合作，或為其提供建議。Clarence Avant被稱為「黑人教父」，於2016年在好萊塢星光大道上獲得一顆星，並於今年剛入選搖滾名人堂。

槍擊事件發生之際，洛杉磯地區富裕社區發生的一系列隨人入室搶劫案正引起關注。11月，一群蒙面劫匪追蹤演員和前「BET」節目主持人Terrence Jenkins到他休曼橡林 (Sherman Oaks) 的家中，並試圖用一輛SUV擋住他的車。但當有人開槍時，他成功地開著車逃走了。10月，蒙面劫匪從「比佛利山嬌妻」節目明星Dorit Kemsley)位於恩西諾 (Encino)的豪宅中，盜走了價值高達100萬元的貴重物品。

上周，洛杉磯市警察局長摩爾宣布，成立一個工作組來處理這種隨人入室搶劫案，稱該部門「幾十年來」從未見過「這樣的暴力搶劫」。該部門已經在調查來自日落大道、Melrose街、珠寶區和西區購物區等地至少133起此類搶劫案。最近幾個月，以名人和高檔餐廳為目標而搶劫的趨勢越盛。