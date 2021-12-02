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舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

Omicron變異高達32處 Delta兩倍

本報記者王珂╱洛杉磯報導

北京同仁堂洛杉磯醫療中心曾學過西醫臨床的任麗萍中醫師指出，一般來說，病毒感染人體後，都有一個潛伏期。潛伏期的時間長短，與病毒的傳播速度、複製速度、毒性載量，和人體免疫系統在病毒入侵時產生的抵抗力有關。潛伏期越短，病毒傳播速度越快。

原始病毒的傳播能力，大概一個人可以傳染給2.5人，Delta病毒一個人可以傳染給七個人，而Omicron病毒感染後，一個人可能可以傳染給14人。因為Omicron病毒的S蛋白處，變異高達32處，是Delta病毒的兩倍。

任麗萍說，目前在南非發現的Omicron變異病毒株，主要突變都出現在新冠病毒的刺突上的S蛋白。S蛋白是病毒用來解鎖進入人體細胞的重要部分，是病毒入侵人體細胞的關鍵，也是疫苗的標靶。

S蛋白的大量突變，可能會降低以原始病毒毒株的S蛋白為標靶的疫苗的有效力，也會造成病毒更容易突破性感染。

任麗萍指出，Omicron變異病毒株很有可能是在慢性感染的情況下變異而來的，Delta以及其他變異株也可能是這種情況。因為新冠病毒是RNA病毒，本身比DNA病毒的變異更多。它們複製的次數越多，出現變異的機會就越大，因此在病毒載量高的地方，變異越容易發生。

即便是感染後的症狀不嚴重，但是迅速增加的感染人群，會造成醫療系統的壓力，使大量的病毒感染病患得不到醫療照護，重症率、死亡率也會攀升。

任麗萍表示，過去兩年來在抗擊新冠病毒的經驗是，遏制新冠病毒變異毒株的最有效辦法，就是阻止新冠病毒傳播，減少感染病例，因為每次的感染，都是病毒發生變異的機會。而減少病毒傳播，最有效的辦法就是接種疫苗。

從目前的數據來看，Omicron變異病毒株的感染者，大多是愛滋病病毒攜帶者和感染者，其中大部分人沒有接種疫苗。

任麗萍說，愛滋病病毒最兇險之處，就是攻擊人體免疫系統，使人體免疫機能低下而更容易感染疾病。在免疫防禦能力低下的愛滋病病患中，新冠病毒的感染速度、傳播速度和變異速度更快。

所以有很多專家擔心：非洲南部國家大量的愛滋病感染者，極容易成為新冠病毒變異的溫床，後果也更難以預測。

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