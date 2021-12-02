我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

僑領之子謝昀融 勇奪世界武術太極賽雙冠軍

記者楊青／洛杉磯報導
聖地牙哥峽谷峰高中11年級華裔學生謝昀融（Leighton Hsieh），在日前結束的2021國際武術聯合會世界武術太極比賽中，一人勇奪陳式太極拳和陳式太極劍兩項冠軍。（謝家提供）
聖地牙哥峽谷峰高中11年級華裔學生謝昀融（Leighton Hsieh），在日前結束的2021國際武術聯合會世界武術太極比賽中，一人勇奪陳式太極拳和陳式太極劍兩項冠軍。（謝家提供）

聖地牙哥峽谷峰高中（Canyon Crest Academy）11年級華人學生謝昀融（Leighton Hsieh），在日前結束的2021國際武術聯合會世界武術太極比賽中，一人勇奪兩項冠軍，為美國隊增光，聖地牙哥華人社區和謝昀融的家人也與有榮焉。

謝昀融是聖地牙哥前僑務諮詢委員謝家樹的兒子，十歲開始習武。此次獲得的兩枚金牌分別是陳式太極拳和陳式太極劍。美國隊在此次世界賽中共獲七枚金牌。

教練黃琴（右一）和她的學生們。（弘武金龍學院提供）
教練黃琴（右一）和她的學生們。（弘武金龍學院提供）

謝昀融的武術教練黃琴（Qin Huang）表示，國際武術聯合會舉辦的世界武術太極大賽，是全球最權威的武術比賽之一，今年共有150多個國家參加大賽，每個國家限30人，男女各15名隊員。16歲的謝昀融一人勇奪兩金，難能可貴。

「非常激動，也有點喜出望外」，謝昀融30日表示，因為疫情，也因為要準備上大學，已有一段時間練習的强度沒有以前那麽大，但到比賽的前幾周還是很下功夫，果然應了父母和教練一直說的「功夫不負有心人」。

謝昀融六年前開始學習太極拳，當時他哥哥參加小提琴表演，碰巧有機會認識了太極拳，從此喜歡上了中國武術。

聖地牙哥華洋孩子們的習武英姿。（黃琴提供）
聖地牙哥華洋孩子們的習武英姿。（黃琴提供）

黃琴表示，謝昀融多年來非常勤奮努力。這位15年前來自中國的武術教練表示，很多孩子學習武術，因為種種原因中斷，但謝昀融是少有一直堅持學習的孩子之一。多年來，他一周五天堅持習武，每周至少習武七至八小時，風雨不斷，即便是疫情以來一年多，武術學校被迫取消實地練習，但他除了每周三次網上學習動作，周末還參加師生對練，功底扎實。

秦紫桐（Grace Qin）和混血兒Ana Maria Baboescu，在20...
秦紫桐（Grace Qin）和混血兒Ana Maria Baboescu，在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽中獲得多項大獎。（弘武金龍學院提供）

在美國教武術15年，黃琴2006年以寧波大學體育學院武術教練和武術傑出人才身分，受美國武術界邀請到南加州，下飛機第一天就開始給美國學生上武術課至今。

黃琴表示，海外華人孩子對中國武術的熱愛，讓她感動，她的兩位女學生，秦紫桐（Grace Qin）和混血兒Ana Maria Baboescu曾代表美國，在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽中獲得多項大獎。

秦紫桐（Grace Qin）在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽...
秦紫桐（Grace Qin）在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽中的太極劍亮相。（弘武金龍學院提供）

聖地牙哥 華人 疫情

上一則

49選區眾議員職職缺 群雄競爭 特別選舉日估在明年2月底

下一則

加州續禁用槍枝高容量彈匣

延伸閱讀

涉房地產弊案 聖地牙哥前市長福克納被傳喚出庭

涉房地產弊案 聖地牙哥前市長福克納被傳喚出庭
僑領之子勇奪世界武術太極比賽兩項冠軍 150多國參賽

僑領之子勇奪世界武術太極比賽兩項冠軍 150多國參賽
聖地牙哥學區 暫停學生疫苗強制令

聖地牙哥學區 暫停學生疫苗強制令
拒打疫苗狀告學區遭駁回 聖地牙哥高中生要上訴

拒打疫苗狀告學區遭駁回 聖地牙哥高中生要上訴
聖地牙哥高中生拒打疫苗 興訟遭駁回

聖地牙哥高中生拒打疫苗 興訟遭駁回
張自豪3任洛縣第5區人際關係委員會委員

張自豪3任洛縣第5區人際關係委員會委員

熱門新聞

洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪