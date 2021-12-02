僑領之子謝昀融 勇奪世界武術太極賽雙冠軍

聖地牙哥峽谷峰高中11年級華裔學生謝昀融（Leighton Hsieh），在日前結束的2021國際武術聯合會世界武術太極比賽中，一人勇奪陳式太極拳和陳式太極劍兩項冠軍。（謝家提供）

聖地牙哥 峽谷峰高中（Canyon Crest Academy）11年級華人 學生謝昀融（Leighton Hsieh），在日前結束的2021國際武術聯合會世界武術太極比賽中，一人勇奪兩項冠軍，為美國隊增光，聖地牙哥華人社區和謝昀融的家人也與有榮焉。

謝昀融是聖地牙哥前僑務諮詢委員謝家樹的兒子，十歲開始習武。此次獲得的兩枚金牌分別是陳式太極拳和陳式太極劍。美國隊在此次世界賽中共獲七枚金牌。

教練黃琴（右一）和她的學生們。（弘武金龍學院提供）

謝昀融的武術教練黃琴（Qin Huang）表示，國際武術聯合會舉辦的世界武術太極大賽，是全球最權威的武術比賽之一，今年共有150多個國家參加大賽，每個國家限30人，男女各15名隊員。16歲的謝昀融一人勇奪兩金，難能可貴。

「非常激動，也有點喜出望外」，謝昀融30日表示，因為疫情 ，也因為要準備上大學，已有一段時間練習的强度沒有以前那麽大，但到比賽的前幾周還是很下功夫，果然應了父母和教練一直說的「功夫不負有心人」。

謝昀融六年前開始學習太極拳，當時他哥哥參加小提琴表演，碰巧有機會認識了太極拳，從此喜歡上了中國武術。

聖地牙哥華洋孩子們的習武英姿。（黃琴提供）

黃琴表示，謝昀融多年來非常勤奮努力。這位15年前來自中國的武術教練表示，很多孩子學習武術，因為種種原因中斷，但謝昀融是少有一直堅持學習的孩子之一。多年來，他一周五天堅持習武，每周至少習武七至八小時，風雨不斷，即便是疫情以來一年多，武術學校被迫取消實地練習，但他除了每周三次網上學習動作，周末還參加師生對練，功底扎實。

秦紫桐（Grace Qin）和混血兒Ana Maria Baboescu，在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽中獲得多項大獎。（弘武金龍學院提供）

在美國教武術15年，黃琴2006年以寧波大學體育學院武術教練和武術傑出人才身分，受美國武術界邀請到南加州，下飛機第一天就開始給美國學生上武術課至今。

黃琴表示，海外華人孩子對中國武術的熱愛，讓她感動，她的兩位女學生，秦紫桐（Grace Qin）和混血兒Ana Maria Baboescu曾代表美國，在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽中獲得多項大獎。