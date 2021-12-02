迎戰Omicron 紐森：加州不會封城

加州州長紐森1日說，面對Omicron新病株在加州現蹤，只要居民繼續堅持領先全美的防疫措施，目前沒有必要採取封城的手段。(紐森FB)

Omicron 病株現身舊金山，但是加州 各級政府的衛生官員都強調，加州現在擁有新冠疫情爆發以來，最豐沛的抗疫資源，只要尚未接種的人盡快接種，已經接種的人搭配口罩、社交距離等防疫 措施，應能抵擋新型病株的肆虐，不需要採取過去封城的手段。不過他們也強調，一旦Omicron病株造成劇烈變化，各級政府就會提出新的應對策略。

另外，因為Omicron病株的消息，已經引發部分地區的疫苗短缺現象，類似灣區馬連縣（Marin）的部分居民就抱怨排不到疫苗，因為有些藥局疫苗缺貨。但馬連縣衛生局長威利斯（Matt Willis）指出，一切都是供應的疏漏，因為需求暴增才導致供應不足。連鎖藥局Walgreens與CVS都表示已在加緊補貨。

州長紐森1日表示，面對Omicron病株現蹤，民眾不必先入為主地認定，州府一定會提高封鎖等級。他強調，只要加州居民繼續堅持領先全美的防疫措施，短期看來不需採取封城的手段，也沒有提高防疫等級的急迫性。加州與舊金山公衛局的聯合聲明也說，民眾雖然必須小心謹慎，做好防疫措施，但是沒有必要驚慌，因為防疫措施都已齊備。

人口眾多的洛杉磯縣也同樣謹慎樂觀。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）指出，新冠疫情確實漫長又折騰人心，但相對於疫情爆發之初，現下的防疫資源比當初好得太多了，因此只要大家願意接種，做好防護，就不必特別擔憂。其他衛生官員指出，已經完全接種的人，就算感染也多半能夠避免重症或死亡，而且口服藥快要取得許可，這些都是加州的優勢。