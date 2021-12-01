抗新變種病毒 洛東華人挺入店驗疫苗卡

有華資餐廳門口明確標示，顧客須出示完全接種疫苗證明。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 市自29日開始，實施全美最嚴格疫苗 規定，要求顧客進入一些商家必須出示完全疫苗接種證明，若商家不遵守規定，連續違規後最高處於數千元罰款。洛杉磯縣華人居民較多縣屬地羅蘭岡 、哈岡及鑽石吧、核桃等市的商家表示已有心理準備，甚至已在入口設標識，要求顧客出示完全疫苗接種證明及有效證件。但有部分商家表示，即使有嚴格規定，業者也有靈活應對方法。

鑽石吧市中心Towne Center是繁忙商業廣場，多族裔商家進駐，其中不乏華資餐廳。一家經營多年的中餐館員工表示，顧客進入就餐，要求出示完全接種疫苗卡，雖然市府尚未有這樣規定，但餐館現在就有這樣的要求。但具體情況也會靈活掌握。該廣場上另一家越裔餐廳前台服務人員則表示，只有洛杉磯市現有這樣的嚴格要求，鑽石吧市尚未出台類似政策，所以餐廳不會要求顧客出示疫苗接種卡。

鑽石吧市中心商業廣場有華人商家表示，已經要求顧客出示疫苗接種證明。（記者啟鉻／攝影）

另一家沃爾瑪超市的一名員工表示，尚未接到公司要求顧客必須出示疫苗接種卡規定。她認為，若居民接種比例頗高，預計就會實行類似嚴格政策。所以猜測未來一定會實施。因為洛縣地區除洛杉磯市外，還有其它城市也開始實施，所以也有心理準備。

無獨有偶，在羅蘭岡168超市所在廣場，一家麵食店在門口 貼有明確標識：進入餐廳要求提供疫苗證明和有效身份證。工作人員表示，自11月初開始該店就有這樣要求，但具體實施也會靈活掌握。

不同業者理解有差異

對於需要讓顧客出示完全接種疫苗證明，部分商家似乎尚未暸解到準確資訊。比如在羅蘭岡一家日式火鍋店，業者表示，對於是否什麼時候要求顧客必須出示疫苗接種證明，並不十分清楚。但覺得防疫考慮，要求顧客出示證明總比不出示好一些。不過，若是顧客忘記攜帶證明，也不追究。下次光顧時隨身帶證明就好。還有一位跆拳道館韓裔業者表示，記得好像洛杉磯縣有過類似規定，但具體是否實施尚不清楚。總之，只要來訪者說，自己完全接種疫苗了就可以。至於是否出示證明無所謂。

可利馬大道上一間白人經營酒吧工作人員也表示，沒有聽說是否要出示疫苗接種證明，但部分消費者表示他們已經完全接種了。至於若沒有接種顧客，也不能趕出去。因為現在洛縣還沒有強制規定必須出示疫苗接種證明。

「上有政策下有對策」

對於要求顧客必須出示完全疫苗接種證明，也有部分華人業者不以為然。核桃市一家中餐廳業者表示，即使市府實施嚴格規定要求，讓顧客出示接種證明，違反就警告甚至罰款。但業者還是有辦法應對。現在餐廳生意都不清淡，請人也很困難。若是一群人來消費，部分人帶有疫苗接種證明，另一部分人沒有。作為業者也就睜一隻眼閉一隻眼，若真的嚴格要求，未帶有接種證明的顧客不准進入就餐，那生意還怎麼做下去？

華人超市表示尚未接到公司要求。（記者啟鉻／攝影）

哈岡一家華人超市工作人員表示，尚未接到公司有類似要求。但若真的有這樣嚴格要求，顧客必須出示完全接種疫苗證明，商家還需看顧客反應。若顧客反應強烈，執行起來會有一定難度。所以洛杉磯市開始實行嚴格出示疫苗證明規定，還要看具體實施一段時間的成效才行。

也有部分居民或顧客已經獲悉洛市開始實施全美最嚴格疫苗規定。一位在洛杉磯市公司上班，在羅蘭岡居住的梁女士表示，雖然洛縣尚未有強制疫苗規定，但未來應該會實施。作為居民，無論怎樣規定都會遵守去做，不會違反，因為這樣做對每個人避疫都有利。也有顧客魏先生說，對於新冠肺炎疫情，人們都開始麻木了，現在又有更強傳染力的新變種病毒出現，若不實施嚴格疫苗規定，最終自己也會感染。他認為，對強制令勿要抵制，順其自然，照著做就是。

核桃市居民馬先生表示，他在27日與家人到天普市一家餐飲廣場就餐，餐廳工作人員就明確表示，要求顧客出示完全接種疫苗證明。大家都很遵守要求，沒有人抵制。因為在預定餐位時，餐廳就告知顧客要出示接種證明。馬先生認為，這樣做法很好，他很支持。