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疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

記者邵敏╱洛杉磯報導
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

住在洛杉磯的一名華人最近放棄綠卡，帶孩子回國讀書，當初為了來美國費盡不少心力，如今又為何放棄之前夢寐以求的美國夢，回到中國

華人俞女士今年10月帶著女兒踏上回國的旅程，做出這樣的選擇是艱難的，當初為了移民美國，一家人花費不少人力物力和財力，但時隔多年後，她卻放棄繼續住在美國，決定回到中國。

十年前，身邊不少朋友選擇投資移民到美國，俞女士一家也加入這個隊伍，當初大家移民目的各有不同，有些人為了追求人生經歷的豐富多彩，有些是為了與家人團聚；俞女士一家移民，主要是為了讓孩子能接受更好的教育。但無論哪種原因，都是為了實現心中的美國夢。

對於投資移民這條路來說，俞女士是幸運的，不到四年，她就拿到臨時綠卡，並如願帶著六歲女兒來到洛杉磯。因為丈夫需要在國內繼續經營生意，就經常往返在中美之間，而俞女士則專心在這裡做陪讀媽媽，並享受著不同以往的異鄉生活。

但突如其來的新冠疫情，打斷了她未來生活的所有規劃，「這一年多來，我都不知道自己是怎麼度過的，內心經受各種煎熬，開始懷疑自己的人生選擇。」首先面臨最大的考驗是，中美之間因為疫情往返極不方便，以往丈夫每隔半年就會來美小住一兩個月，疫情開始後，一家人難以相聚。

俞女士的父母住在上海，過去每到暑寒假，俞女士都會帶著孩子回國探望，她也曾想過幾年後將父母接到洛杉磯同住。但萬萬沒想到，疫情讓回國探望父母幾乎成了奢侈的夢想，「半年前，母親突然中風住院，我真是心急如焚，換做疫情前，我立馬就飛回去了，但疫情讓回國之路變得非常艱難」，俞女士坦言，這是決定放棄綠卡回國的主要原因。「我不知道疫情究竟會持續多久，中美之間何時才能恢復正常往來，在這樣的特殊時期，守在家人身邊是最重要的，我不想一生有重大遺憾，父母病重卻不能陪伴左右。」

另一個原因是，她覺得近兩年的美國生活越來越不像她最初想像的，洛杉磯治安每下愈況，「說實話，有一段時間，我連帶著孩子去公園散步都沒有安全感，天色一黑，就趕緊拉著孩子回家。每天晚上臨睡前，我都會一遍遍檢查門窗，生怕有人入室盜竊。」

俞女士認為，如果連最基本的安全感都沒有的話，為什麼還要繼續在這裡生活下去。幾個月來，她與家人討論是否回國居住，遇到的最大阻礙是讀初中的女兒已適應美國的教育方式，回去後，接受中國的教育體制將非常難。

最後俞女士和丈夫想了一個折衷辦法，決定送女兒去上海的國際學校入讀，「也只能這樣了，女兒的小學都是在美國念的，中文基礎差，以後參加中國的高考是不現實的，就讓她先在國際學校讀著，到了考大學的時候再說。」

一旦帶女兒回國讀書，長期定居中國，俞女士一家的綠卡極有可能被取消。但她說，目前的決定對於自己和家庭來說都是最好的選擇，「說實話，我還是有美國夢的，這幾年的美國生活也有很多美好的回憶，希望有一天能再來。」

美國 疫情 中國

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