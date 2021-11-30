進洛市商店 要驗疫苗卡 即起違規最高罰款5000 全美最嚴

洛杉磯市各大商家即日起，未驗證疫苗卡將被罰款。（洛市華人商家提供）

洛杉磯 市(Los Angeles City)各商家從11月29日（周一）開始，如果不遵守該市新冠疫苗 卡驗證要求，可能面臨警告和罰款，這是目前全國最嚴格的疫苗規定之一。除了洛杉磯市以外的洛杉磯縣(Los Angeles County)其它城市與縣屬地(unincorporated area)，目前與洛市的規定不同。

從11月8日開始，洛市要求人們進入室內公共場所時，需提供疫苗完全接種證明，但為了給商家一段緩衝期，直到29日洛市府才開始正式檢查，商家是否嚴格執行此項規定。

即日起，餐廳、酒吧、健身 房等室內企業以及大型戶外活動的經營者，如果不遵守此項疫苗法令，第一次違規將收到警告和糾正通知；第二次違規，商家可能會被處以1000元罰款；第三次違規將被罰款2000元；第四次及之後違規行為5000元。

洛市全面疫苗驗證計畫稱為SafePassLA，涵蓋各種室內餐飲場所、健身房、娛樂休閒場所、個人護理場所等。其中包括咖啡店、餐廳、酒吧、啤酒廠和釀酒廠；健身房、健身中心、舞蹈室、跆拳道館和健身訓練營；電影院、音樂會、會議中心和現場表演場地；運動場、保齡球館、拱廊、紙牌室、遊樂區、博物館、老年中心；紋身和穿孔店、水療中心、沙龍和理髮店；自助餐廳、美食廣場和酒店宴會廳。

此外，參加洛市超過5000人的戶外活動時，也須出示疫苗接種證明，或72小時內新冠病毒陰性檢測報告。

但是，民眾如果能證明由於醫療原因或宗教原因未接種疫苗，並提供進入室內場地前72小時內的新冠病毒陰性檢測報告，得代替疫苗卡。未接種疫苗的顧客，仍可選擇使用這些場地的戶外區域。如果顧客戴上口罩，可以被允許短暫進入室內區域使用洗手間、下訂單或取走物品。

在執行此項規定時，洛市商家工作人員必須嚴格檢查疫苗接種紀錄上的姓名，是否與帶照片的身分證相符，並檢查疫苗接種類型和日期，確保顧客完全接種疫苗至少已過14天。

根據洛杉磯市和洛杉磯縣公衛部門的規定，疫苗身份證形式多樣，包括聯邦疾病預防和控制局CDC發出的白色疫苗接種記錄證明、世界衛生組織發出的黃色疫苗卡、健康部門發出的疫苗文件、加州疫苗注冊卡 (CAIR2) 、加州公共衛生廳發出的新冠疫苗接種電子卡、Healthvana、Carbon Health、CommonPass、CLEAR Health Pass或VaxYes等發出的疫苗接種證明，或所有疫苗接種證明的複印件或手機照相存證。