州長簽署 周本立獲任洛縣高院法官 方樹強等表態參選

加州眾議員周本立被州長紐森任命為洛杉磯縣高等法院法官。（記者丁曙／攝影）

加州 第49選區州眾議員周本立 （Edwin P. Chau），29日獲加州州長紐森（Gavin Newsom）任命為洛杉磯 縣高等法院法官（Superior Court Judge），預計在今年底履新；他留下的職缺，將於明年舉辦特別選舉。現年64歲的周本立是民主黨人。

目前已有數位現任華裔民選官員表態有意接棒。其中，洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）、聖蓋博市議員卜君毅（Jason Pu）、聖蓋博谷市區水區理事黃泰平（Thomas Wong）等人，起步早經驗多，在社區有一定影響力。

周本立獲任後立即接受本報採訪指出，他非常高興獲得州長的任命，從加州眾議會改換跑道進入洛杉磯高等法院，從州議員轉任法官，仍在法律領域內服務。未來他將與洛杉磯縣行政法官聯繫，商議報到和交接事宜，估計在今年底或明年初可以履新。他將填補法官羅伯特·佩里 (Robert J. Perry) 退休後的空缺。

周本立現任加州眾議員任期，至2022年11月任底任滿，尚有近一年任期。他轉任官後，留下的民意代表職位需要有人接棒。周本立表示，州長紐森將會安排特別補舉，贏家將接任他留下的職缺。

周本立是亞凱迪亞市居民，自2012年當選眾議員。從1994年到2012年，他是執業律師，並於2000年到2012年，擔任洛杉磯縣蒙地貝婁（Montebello）聯合學區教委。周本立早年從加州西南大學法學院（Southwestern University School of Law）獲得了法學博士學位。周本立來自香港，青少年時期移民美國，能說流利的廣東話和普通話。

州長紐森於29日共任命11名高等法院法官，其中Alameda縣一人，Kings縣一人，洛杉磯縣三人，Merced縣一人、Modoc縣一人、Nevada縣一人，沙加緬度縣二人，以及Tulare縣一人。