Omicron新病毒遲早侵加州 官員促戴口罩、檢測、打疫苗

為防堵Omicron變種病毒，加州準備對南非等國家旅客祭出限令，要求檢測並隔離一周。（KTLA）

儘管至今美國尚未發現令人擔憂的新冠肺炎新型Omicron變種病毒 ，加州 公共衛生官員表示「Omicron現蹤加州只是遲早問題」，他們敦促民眾確實做到佩戴口罩、接受新冠檢測 、積極施打疫苗、加強針等防疫措施。

KTLA電視台報導，加州官員表示，目前他們正使用基因組測序，監測加州是否已出現這種病毒。洛縣公共衛生局27日表示，至目前為止，洛縣染疫者百分之百都是Delta變種病毒。

儘管如此，Omicron仍令人擔憂，因該病毒有許多突變性，影響傳染性和突破免疫系統的能力。此外，該病毒一些突變，與之前檢測到其他變異中的突變並不相同。

該病毒最初由南非科學家發現，日前被指定為「令人關注的變種病毒」，促使全球各地旅客再次受限，科學家也積極研究，確定該病毒是否更具傳染性、致命性或對疫苗是否有抗藥性等。根據華盛頓郵報，至目前為止，該變種病毒已現蹤於加拿大、香港等多處。

洛縣衛生局官員說，這些疫苗對Delta變種病毒與早期毒株都有效，也希望對Omicron有些許保護作用。鑑於新冠肺炎疫情持續傳播，洛縣所有居民都需確實做好防疫，無論疫苗接種情況為何，室內或大型戶外活動中，都要戴口罩。若民眾在假期期間有旅行，或大量聚會活動，也被要求接受檢測。

此外，官員稱，加州正準備在全州範圍內機場，加強對來自南非、波扎那（Botswana）、辛巴威（Zimbabwe）、納米比亞（Namibia）、賴索托（Lesotho）、史瓦帝尼（Eswatini）、馬拉威（Malawi）、莫三比克（Mozambique）等旅客祭出限令。來自這些國家的旅客，被要求抵達後三至五天內接受檢測，並隔離一周。