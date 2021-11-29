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增巡邏、聘武裝保安…防快閃搶劫 加州華人商圈「警」戒

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加州各地警方加強在主要購物場所巡邏，防範集體打砸搶案件。圖為洛縣警局天普分局員警，掏出長短槍枝正圍捕竊盜嫌犯。（洛縣警局網頁）
南加州各地警方加強在主要購物場所巡邏，防範集體打砸搶案件。圖為洛縣警局天普分局員警，掏出長短槍枝正圍捕竊盜嫌犯。（洛縣警局網頁）

為因應歹徒在加州各地結夥「打砸搶」(Smash-and-Grab)犯罪新趨勢，聖蓋博谷華人聚居城市警方，在感恩節長周末高度戒備，在一些主要銷售貴重商品商場增加駐巡次數，商家也增聘武裝保安人員，力圖嚇阻歹徒行搶，避免商家財產損失。

自舊金山Union Square遭遇多名歹徒快閃搶劫發生後，範圍迅速擴大，很快波及南北加州多個零售中心和精品店 ，比佛利山的家得寶（Home Depo）也遭搶劫，目前尚無跡象顯示歹徒很快會罷手。許多華人民眾擔心類似犯罪行為進一步擴大到華人社區。

南加州各地警方加強在主要購物場所巡邏，防範集體打砸搶案件。圖為洛縣警局天普分局員...
南加州各地警方加強在主要購物場所巡邏，防範集體打砸搶案件。圖為洛縣警局天普分局員警，掏出長短槍枝正圍捕竊盜嫌犯。（洛縣警局網頁）

聖蓋博市華裔人口和商家眾多，市長廖欽和表示，雖然先前有超市搶劫案件發生，但近期市區類似規模性快閃犯罪案件尚未看到。不過該市也有預防措施。珠寶店都有僱請警衛，在安全方面問題應不大。除了警方加強主要地點巡邏外，治安義工也加入，比如有一支亞裔居民組成的社區治安聯防巡邏隊，守望相助，定期會在市區巡邏，同時也會在其它亞裔商家較多地點巡邏，嚇阻罪犯。

鼓勵商家安裝治安監控系統

副市長丁言愉也表示，市府鼓勵商家自願安裝治安監控系統，並希望能與警局系統聯網，這樣一旦發生各類犯罪活動，都能讓警方及時獲取線索，盡快拘捕嫌犯。

橙縣爾灣市華人商家很多，其中包括不少銷售貴重商品。華裔市議員郭正明表示，爾灣市警方正密切與安保公司合作，加強對主要零售購物廣場治安巡防。同時也加強社交媒體犯罪線索跟蹤，避免快閃搶劫犯罪發生。

聖谷東區鑽石吧、核桃市、縣屬地羅蘭岡是華人居民聚居地區，由洛縣警局核桃鑽石吧分局擔負治安管轄任務。值班警官桑德沃表示，目前轄區尚未發生任何規模快閃搶劫案件。為避免意外，警方加強了主要零售中心巡邏頻次。

歹徒多在社媒號召 盼先攔截

核桃市副市長伍立倫表示，近期發生的多起快閃搶劫零售商場犯罪活動，也讓市府警覺，市議員與警局緊急溝通，警方也在主要商場增加駐點巡邏，能起到嚇阻作用。他認為，這些所謂快閃犯罪，可能多半在社交媒體發起，所以對於類似犯罪在網絡發起時，及時獲取資訊非常重要。若警方先於犯罪分子到達現場，能產生嚇阻作用。同時縣警局有不少義警，動員義警集中人力調配使用，也能阻止類似犯罪發生。

西科汶那市議員吳桐淮表示，雖然該市尚未發生類似搶案，但誰也不敢保證今後不會發生。所以警方在主要購物中心增加了警力巡邏。今年該市增加了十名警員，目的就是更好維護社區治安，保障民眾財產、生命安全。

也有部分城市市議員表示，市區名貴精品商品商店不多，發生規模快閃搶劫犯罪機會不大，警方尚未準備行動。蒙特利公園市市議員梁僑漢表示，蒙市沒有類似比佛利山貴重商品超市，未看到警方有具體應對方案。不過，市府、警方也都密切關注事態發展。

華人 核桃 加州

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