黑五劫案頻發 商場加強安保

黑五購物季劫案頻發，華人城市商場加強安保，嚴陣以待。（記者邵敏/攝影）

正值購物季，全美多座大城市卻頻發犯罪團夥快閃搶劫。洛縣華人 聚居的亞凱迪亞 市（Arcadia）的購物中心Westfield Santa Anita近日已加強保安巡邏，警車在門口駐守，確保民眾安全。

該購物中心一家精品店的華人店員James說，他注意到商場內近日安保力量加強，巡邏次數以及巡邏人員都有所增加，「我看到很多保安的新面孔，應該都是新增加的人員，在我們店附近一直走來走去。」

據這名店員說，當地警方在購物中心Nordstrom商場門口駐守了幾部警車，確保證黑五 期間的購物安全， James說，「我上下班時都看到這些警車停在門口，安全感也增強。」

聖谷地區各華人商家也不同程度增加防範措施，應對目前的治安局面。一些精品店業者表示，他們近日已把店中最名貴的商品放在隱蔽之處，平時不展示，只在顧客要求時才拿出來，「這樣即便被搶劫了，也會減少一些損失。」

James補充說，他們每一名店員都收到總公司發來的郵件，針對目前頻發的商場集體搶劫案，提醒員工提高警惕，看到可疑人物，應馬上採取保護措施。

同時，James所在的精品店還特意聘請了自己的安保人員，營業期間就一直站在店門口巡邏，「我們黑五期間從早上7時到晚上10時都營業，店裡的保安就輪班上崗，一直都有安保力量，增加威懾作用。我們全店嚴陣以待，希望類似的搶劫事件不要發生。」