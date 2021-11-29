我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

黑五劫案頻發 商場加強安保

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
黑五購物季劫案頻發，華人城市商場加強安保，嚴陣以待。（記者邵敏/攝影）
黑五購物季劫案頻發，華人城市商場加強安保，嚴陣以待。（記者邵敏/攝影）

正值購物季，全美多座大城市卻頻發犯罪團夥快閃搶劫。洛縣華人聚居的亞凱迪亞市（Arcadia）的購物中心Westfield Santa Anita近日已加強保安巡邏，警車在門口駐守，確保民眾安全。

該購物中心一家精品店的華人店員James說，他注意到商場內近日安保力量加強，巡邏次數以及巡邏人員都有所增加，「我看到很多保安的新面孔，應該都是新增加的人員，在我們店附近一直走來走去。」

據這名店員說，當地警方在購物中心Nordstrom商場門口駐守了幾部警車，確保證黑五期間的購物安全， James說，「我上下班時都看到這些警車停在門口，安全感也增強。」

聖谷地區各華人商家也不同程度增加防範措施，應對目前的治安局面。一些精品店業者表示，他們近日已把店中最名貴的商品放在隱蔽之處，平時不展示，只在顧客要求時才拿出來，「這樣即便被搶劫了，也會減少一些損失。」

James補充說，他們每一名店員都收到總公司發來的郵件，針對目前頻發的商場集體搶劫案，提醒員工提高警惕，看到可疑人物，應馬上採取保護措施。

同時，James所在的精品店還特意聘請了自己的安保人員，營業期間就一直站在店門口巡邏，「我們黑五期間從早上7時到晚上10時都營業，店裡的保安就輪班上崗，一直都有安保力量，增加威懾作用。我們全店嚴陣以待，希望類似的搶劫事件不要發生。」

黑五購物季劫案頻發，華人城市商場加強安保，嚴陣以待。(亞凱迪亞市警局FB)
黑五購物季劫案頻發，華人城市商場加強安保，嚴陣以待。(亞凱迪亞市警局FB)

華人 黑五 亞凱迪亞

上一則

加州打砸搶 頭號戰犯是這兩人

下一則

「快閃」搶劫遍地開花 華人業者防不勝防

延伸閱讀

世界晚報／LA這周末真「黑」 砸搶盜竊頻發

世界晚報／LA這周末真「黑」 砸搶盜竊頻發
南加家得寶快閃劫案4嫌犯身分公開 2人19歲最大22歲

南加家得寶快閃劫案4嫌犯身分公開 2人19歲最大22歲
加州奧克蘭亞裔保安「護記者」遭搶匪射擊不治

加州奧克蘭亞裔保安「護記者」遭搶匪射擊不治
灣區商家防快閃搶劫 每月花3萬元安保

灣區商家防快閃搶劫 每月花3萬元安保
加強安保限制街邊停車 聯合廣場附近3停車場2小時免費

加強安保限制街邊停車 聯合廣場附近3停車場2小時免費
舊金山聯合廣場 加強假日安保 提供免費停車點

舊金山聯合廣場 加強假日安保 提供免費停車點

熱門新聞

11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
竊賊將目標鎖定在貨運列車上（圖左）。東洛杉磯軌道上發現散落一地的空箱子（圖右）（NBC）

竊賊盯上貨運列車 數千包裹變空箱 棄置鐵道邊

2021-11-23 17:00

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」