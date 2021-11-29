我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

「快閃」搶劫遍地開花 華人業者防不勝防

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯快閃搶劫遍地開花，有華人業者稱防不勝防。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯快閃搶劫遍地開花，有華人業者稱防不勝防。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯黑色星期五周末劫案遍地開花，各地一天內發生多起搶劫案，就連家得寶（Home Depot）也被集體搶劫。面對這樣糟糕的治安局面，聖谷地區一些華人精品店業者表示非常無奈，稱大環境如此，即便自己再加強防範，也往往防不勝防。

有一名精品店業者認為，快閃搶劫不是最近才發生，自從去年「黑命貴」(BLM)運動以來，他就明顯感覺社會治安每況愈下，加上疫情導致各種社會問題，貧富差距也更加明顯，「感覺現在的美國社會就像亂世，最近又趕上黑五購物季，一些族裔的年輕人就乘機作亂，能搶一些是一些，各地互相模仿這樣的團夥搶劫作案方式，受苦的是我們這些從業人員。」

洛縣華人聚集城市亞凱迪亞市（Arcadia）的一家精品店店員Tommy說，他們的店裡有一個報警器藏在非常隱蔽的地方，只有工作人員才知道，一旦看到可疑人員，就可以在對方不知情時，按下報警器需求幫助。同時店內還裝有四個監控攝影機，防範措施非常完善。但Tommy說，「我們已經想不出還有其他防範方法了，但看現在這幫歹徒的作案手段，十幾二十名一起闖入，動作非常迅速，搶了就跑。說實話，我們即便再加強防範，也是防不勝防。」

據Tommy所知，該地區另外一家精品店曾被搶劫三次，現在店門加鎖，顧客不能隨便進入，只能店員開門進出，「這應該是一種比較有效的防範方式，但對店員、顧客都很不方便，也會影響生意，但我們目前還不想這麼做。」

Westfield Santa Anita商場內一家化妝品店的華人店員認為，「我們的化妝品也很值錢，聽說現在劫匪搶了貴重物品就在網上銷售，我們也擔心會成為目標」。這名店員表示，因為化妝品櫃檯都是直接面對顧客，沒有門鎖，「說實話我們櫃檯也沒法加強防範，只能寄希望商場內保安加強巡邏，商場大門能夠增加防範設備，守好第一道關卡。」

在河濱縣棕櫚泉沙漠奧特萊斯（Desert Hills Premium Outlets）名品店工作的Mike表示，他們店目前並沒有加強任何防範措施，「我們的商品都有保險，如果劫匪闖入的話就讓他們搶，只要知道他們搶了些什麼，報上去就可以得到賠償。」

Mike說，他們每年都會接受公司培訓，遇到類似情況，店員最重要的是保護自身安全，「沒有任何奢侈品勝過人身安全的價值，如果店員追趕劫匪過程中發生危險，反而得不到任何保障和賠償。」但Mike認為，劫匪很有可能也知道這一點，這樣也會助長他們的囂張氣焰，因為知道上門搶劫，基本不會遇到店員阻攔。

對於最近搶劫案頻發，Tommy表示，自己在這個行業工作多年，曾在比佛利山莊的商業街也工作過，從未見過歹徒如此猖獗，明目張膽結夥闖入，「之前我們比佛利店三年內，只發生過一起搶案，商業街上其他精品店也很少聽說搶劫案，像現在這樣搶劫成風真是聞所未聞，難以想像。」

洛杉磯快閃搶劫遍地開花，有華人業者稱防不勝防。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯快閃搶劫遍地開花，有華人業者稱防不勝防。（記者邵敏／攝影）

華人 亞凱迪亞 美國

上一則

黑五劫案頻發 商場加強安保

下一則

加州缺工嚴重 旅館擁空房拒迎客、無人打掃

延伸閱讀

洛杉磯劫匪15秒內進出 搶走名錶 食客午夜被持槍搶劫

洛杉磯劫匪15秒內進出 搶走名錶 食客午夜被持槍搶劫
驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花
比佛利山家得寶遭快閃搶劫 20人砸店硬盜長柄錘和撬棍

比佛利山家得寶遭快閃搶劫 20人砸店硬盜長柄錘和撬棍
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
比佛利山連續搶劫案 歹徒攜槍五嫌被捕

比佛利山連續搶劫案 歹徒攜槍五嫌被捕
10劫匪闖屋崙華埠 拿鐵棍撬金店

10劫匪闖屋崙華埠 拿鐵棍撬金店

熱門新聞

11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
竊賊將目標鎖定在貨運列車上（圖左）。東洛杉磯軌道上發現散落一地的空箱子（圖右）（NBC）

竊賊盯上貨運列車 數千包裹變空箱 棄置鐵道邊

2021-11-23 17:00

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」