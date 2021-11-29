「快閃」搶劫遍地開花 華人業者防不勝防

洛杉磯快閃搶劫遍地開花，有華人業者稱防不勝防。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯黑色星期五周末劫案遍地開花，各地一天內發生多起搶劫案，就連家得寶（Home Depot）也被集體搶劫。面對這樣糟糕的治安局面，聖谷地區一些華人 精品店業者表示非常無奈，稱大環境如此，即便自己再加強防範，也往往防不勝防。

有一名精品店業者認為，快閃搶劫不是最近才發生，自從去年「黑命貴」(BLM)運動以來，他就明顯感覺社會治安每況愈下，加上疫情導致各種社會問題，貧富差距也更加明顯，「感覺現在的美國 社會就像亂世，最近又趕上黑五購物季，一些族裔的年輕人就乘機作亂，能搶一些是一些，各地互相模仿這樣的團夥搶劫作案方式，受苦的是我們這些從業人員。」

洛縣華人聚集城市亞凱迪亞 市（Arcadia）的一家精品店店員Tommy說，他們的店裡有一個報警器藏在非常隱蔽的地方，只有工作人員才知道，一旦看到可疑人員，就可以在對方不知情時，按下報警器需求幫助。同時店內還裝有四個監控攝影機，防範措施非常完善。但Tommy說，「我們已經想不出還有其他防範方法了，但看現在這幫歹徒的作案手段，十幾二十名一起闖入，動作非常迅速，搶了就跑。說實話，我們即便再加強防範，也是防不勝防。」

據Tommy所知，該地區另外一家精品店曾被搶劫三次，現在店門加鎖，顧客不能隨便進入，只能店員開門進出，「這應該是一種比較有效的防範方式，但對店員、顧客都很不方便，也會影響生意，但我們目前還不想這麼做。」

Westfield Santa Anita商場內一家化妝品店的華人店員認為，「我們的化妝品也很值錢，聽說現在劫匪搶了貴重物品就在網上銷售，我們也擔心會成為目標」。這名店員表示，因為化妝品櫃檯都是直接面對顧客，沒有門鎖，「說實話我們櫃檯也沒法加強防範，只能寄希望商場內保安加強巡邏，商場大門能夠增加防範設備，守好第一道關卡。」

在河濱縣棕櫚泉沙漠奧特萊斯（Desert Hills Premium Outlets）名品店工作的Mike表示，他們店目前並沒有加強任何防範措施，「我們的商品都有保險，如果劫匪闖入的話就讓他們搶，只要知道他們搶了些什麼，報上去就可以得到賠償。」

Mike說，他們每年都會接受公司培訓，遇到類似情況，店員最重要的是保護自身安全，「沒有任何奢侈品勝過人身安全的價值，如果店員追趕劫匪過程中發生危險，反而得不到任何保障和賠償。」但Mike認為，劫匪很有可能也知道這一點，這樣也會助長他們的囂張氣焰，因為知道上門搶劫，基本不會遇到店員阻攔。

對於最近搶劫案頻發，Tommy表示，自己在這個行業工作多年，曾在比佛利山莊的商業街也工作過，從未見過歹徒如此猖獗，明目張膽結夥闖入，「之前我們比佛利店三年內，只發生過一起搶案，商業街上其他精品店也很少聽說搶劫案，像現在這樣搶劫成風真是聞所未聞，難以想像。」