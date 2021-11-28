比佛利山家得寶遭快閃搶劫 20人砸店硬盜長柄錘和撬棍

26日晚，幾個15至20歲的男子進入雷克伍中心商場（Lakewood Center Mall）的家得寶搶劫。（NBCLA）

四名涉嫌在家得寶（Home Depot）搶劫的嫌犯在比佛利山 （Beverly Hills）被捕並被拘押。他們涉嫌日前在雷克伍中心商場（Lakewood Center Mall）的家得寶進行「快閃」搶劫，搶走價值至少400元的商品。

根據城市新聞網的消息，比佛利山警局警佐Jeff Newman稱警方在26日晚間9時多接到報警，在Beverly Drive和 Dayton Way附近有幾輛沒有掛車牌的車。隨後警方攔下其中一輛車並將嫌犯拘捕，該市正在與洛杉磯 縣警局合作，看嫌犯是否與雷克伍市家得寶搶案及其他搶案有關。

這四名嫌犯目前由洛杉磯縣警局雷克伍（Lakewood）分局收押處理，雷克伍市官員27日表示，被偷盜的部分物品已經追回，並稱雷克伍市府將出資增加洛縣 警力巡邏商場。雷克伍市官員還說將要求縣檢察長賈斯康（George Gascon）從嚴處理此案。

根據洛縣警局，在26日晚7時46分，約有八名男性進入家得寶，直接走到工具區，盜走數把長柄錘、撬棍和錘子，價值約400元。而家得寶店員告訴Fox11，當時約有20個15至20歲的男子從約十輛車中出來，他們戴著滑雪頭套，進入店後開始偷長柄錘和撬棍。店員Luis Romo說，「我們試過阻止他們，我們關了前門，但他們開始用錘子砸，並威脅說任何阻擋他們的人都會被打。」一些劫匪可能乘坐一輛有破損的紅色奔馳轎車離開。

洛杉磯縣過去一周發生了很多類似上述的「快閃」搶劫案，其中一些發生在黑色星期五當天。26日，有一大群人進入位於8445 Melrose Place的Bottega Veneta商店搶劫，搶走未知數目的商品後逃之夭夭。該商店靠近西好萊塢市。

此外據KCAL9的報導，黑五當天在Fairfax District，Beverly Grove 以及 Hancock Park共發生了六起這樣的搶劫。

洛杉磯卡諾加公園（Canoga Park）Westfield Topanga商場的Nordstrom商店於24日被搶，劫匪襲擊了一名警衛，搶走了價值共2萬5000元的名牌包包。同樣在24日，一群歹徒在Beverly Center的幾家店快速搶走商品。

22日晚，有至少20人搶劫了The Grove的Nordstrom商場後，駕駛四輛車逃逸。警方經過追車抓捕，有三人落網。警方追回了幾件衣服，至少一台收銀機和數雙手套。

22日晚9時45分，有六名歹徒闖入南洛杉磯South Vermont路5800號街區的CVS，請走三個收銀台，共約8500元現金。

21日，比佛利山LA店以及Saks Fifth路多家店前門玻璃被砸，歹徒搶劫未遂。