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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

華醫打第2針10個月 抗體剩1.3% 籲打加強針

記者李雪／洛杉磯報導
林永健醫師分享自己的抗體數據，建議大家在六至十個月之間打加強針。（林永健提供）
林永健醫師分享自己的抗體數據，建議大家在六至十個月之間打加強針。（林永健提供）

西達賽奈（Cedars-Sinar）醫護人員於2020年底，成為南加地區最早一批打疫苗的人群。該院華裔醫師林永健參加疫苗抗體研究，結果顯示打第二針後十個月，抗體已只有最初的1.3%了。而在施打了加強針後反應強烈，他形容如果第二針像「過山車」，那加強針如「賽跑車」。

西達賽奈麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健於去年12月21日施打了第一針輝瑞疫苗，1月中施打了第二針。他自願參加了醫院的疫苗抗體研究，最近收到完整接種後十個月的抗體檢測結果，希望分享給民眾參考。

檢測對象主要是抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG，他這一年來參加六次檢測，分別是接種疫苗第二針後兩周、兩個月、四個月、六個月、九個月和十個月。而該抗體的滴度水平分別是23300、4800、1500、730、350、300。數字下降幅度非常大，最後一次檢測已經只有第一次檢測時的抗體水平的1.3%了。不過他表示，目前300仍比陽性值50超過近六倍，也就是說對病毒仍有一定抵抗力。

林永健表示，至目前為止，所有研究都沒有確定，也不知道什麼水平的抗體滴度能夠有效、足以抗新冠感染。但可以肯定的是，只要有抗體，就能在一定程度上減輕新冠症狀，降低死亡率。

不過也因為目前還不明確需要多少抗體才能完全免於感染，因此他也鼓勵大家施打加強針。他分享自己在19日下午2時打了輝瑞加強針後的體驗，表示如同「賽跑車」，自己一度發燒到104度，吃了三顆泰利諾才緩過來。

他詳細紀錄表示，打針後十小時開始手臂痛、頭痛和全身酸痛，當晚沒睡好。到第二天中午，即大約打針後24小時開始畏寒，發熱到101.9度，同時開始覺得疲倦和不舒服，於是他服了一粒500毫克的泰利諾，一小時後症狀緩解。但很快到晩上7點，似乎藥效過了又出現畏寒，發熱也是101.9度，於是他服了第二顆泰利諾，一小時後症狀緩解。到了深夜又出現畏寒，這次發高燒到104度，心率一度每分鐘95次，服下了第三顆泰利諾，一小時後症狀才又緩解。好在到了第三天早上起床後，所有症狀基本消失。

他表示，自己感覺疫苗反應都在打針後的48小時內，是可以恢復的。當然如果症狀超過48小時，且有呼吸和心臟不適的話，一定要告知醫師。在家裡最好準備體溫計、血壓計、手指血氧計、泰諾等，多休息和喝水。

對於究竟什麼時候打加強針，他認為因人而異，年齡、基礎疾病、接觸新冠患者和潛在患者的機率，以及自己的免疫力等等都會有影響。從疫苗保護和抗體滴度來看，他個人認為應該在六至十個月之間。他鼓勵民眾打加強針，即使感染新冠後仍需打加強針。

對於即將到來的節假日他也有些擔憂，表示家庭接觸傳染是最大的風險因素。目前他所在的醫院還沒有出現太多患者的情況，但聚會增多很可能增高風險。

他再次提醒大家，要戴口罩、保持距離和洗手，表示他所在的醫院一項還未發表的統計顯示，1600多名醫護人員，每天曝露在醫院環境中，追蹤下來卻只有一個人感染，而此人是連續兩個八小時的輪班都沒有戴N95口罩，只戴了普通口罩，由此可見口罩的重要性。

疫苗 檢測 口罩

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