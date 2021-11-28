70歲華翁不戴罩不打疫苗 為4歲孫屈服

老人是這場新冠疫情的弱勢群體。（unsplash.com）

眾所周知，老人是面對新冠疫情 的弱勢群體，感染病毒後重症、甚至死亡的老人比例非常高，但洛杉磯有一名70歲的華裔長者，疫情近兩年來始終不戴口罩 ，也不打疫苗 ，不過最近他終於選擇接種疫苗，原因是為了自己的外孫。

家住洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）的張先生，今年70歲，與大多數上年紀人士不同，疫情以來張先生沒有選擇居家防疫，繼續過著疫情前的正常生活，外出時也不戴口罩。張先生說，「只有在進出超市、商場時，工作人員要求戴口罩，我才配合。」

對於不戴口罩的解釋，張先生覺得病毒無孔不入，「戴著這麼一層薄薄的口罩，我覺得基本防護不了，病毒會從各個角落侵入，就像蚊子進入鐵絲網一樣，太容易了。」

張先生認為，他一直堅持暴露在病毒面前，是因為他相信自身體質，「我要讓身體對病毒產生自然免疫能力，才能與病毒長期共存，我對自己很有信心，信心使人強大，不對病毒恐懼，因為越害怕就越會受到傷害。如果一直很害怕，悶在家裡，再加上室內空氣不流通，反而會得病。」

對於新冠疫苗，起初張先生也堅持不接種，他有自己的一套理論，「這一年多來我一直正常生活，沒有被感染，因此沒有接種疫苗的必要。」但就在一個月前，張先生突然改變決定，原因是要幫助女兒照顧孫子。

張先生的女兒有三個孩子，疫情趨於穩定後，兩個大一些的孩子陸續回校上課，張小姐也回到辦公室正常上班，四歲的小兒子沒人帶，她就邀請父親到家中同住，幫忙她帶孩子。

張先生說他之前一直一人獨居，自由自在，戴口罩、打疫苗也完全是自己做主，不用對任何人負責，但現在不一樣了。「女兒有困難，求了我好多次，讓我住到她家中幫忙帶孩子，現在一大家人住在一起，我反而開始顧慮了，怕萬一感染病毒，我又沒打疫苗，如果傳染給孩子，那就說不清楚了。」

在這樣的情形下，同時在女兒的極力勸說下，張先生最終選擇接種疫苗，但他還是同以往一樣，外出時基本不戴口罩，「戴著口罩，我就覺得自己不能正常呼吸，渾身難受。我覺得通風最重要，除了不戴口罩，平時在家中，哪怕晚上睡覺，我都一直開窗，保持通風。」