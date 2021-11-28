團遊革命性改變 強化度假防疫優先

以往中國遊客那種走馬觀花的旅行方式會演變為度假型旅遊，旅行社會按照不同的年齡層來組團。 （記者張宏╱攝影）

疫情 將帶來旅遊界革命性的改變，出行比疫情前更加安全，以往一輛大巴50多人的旅行團，已成為落伍的出行方式，人們出去玩，除了看景點，還希望能吃好、玩好，追求舒適度體驗度假的感覺，不再是走馬觀花，且各個群體對「和誰出去玩」的要求也越來越高。

勵馳旅遊旅遊老闆Martin詹表示，疫情後旅遊界將迎來革命性改變，一如當年九一一 恐襲後增加安檢，現在是增加各種消毒防疫和核酸檢查。如果說九一一後提高了人身的安全，疫情之後健康安全得到提高。人們比以往更注重消毒，飛機機艙內的換氣系統，也從以前每五分鐘過濾一次，變成現在的每兩分鐘排氣過濾一次，簡直比醫院的空氣還乾淨。各個旅遊景點也是，景點及遊玩地方比以往更乾淨，

疫情後，為保證每個人都有足夠的空間，現在每輛巴士的乘客容納率也降低了，不再是以往坐滿50多人。Martin詹表示，隨著疫情流感化，他們的歐洲團除了要求客人戴口罩和消毒外，為保持距離，在團體活動時也會使用耳機，而不是像以往聚集在一起聽導遊解釋。歐洲的景點多數在戶外，早晚餐都是旅館解決，中午是客人自己吃，不再是團餐形式。

他說，所以明年他們重點是歐洲遊，原因是歐洲開放比較早，疫苗普及率也高，可降低傳染性，歐洲的疫情估計過完年會下降。其實他們現在每周都有兩三個團去希臘，希臘屬於海島型目的地，大部分活動在室外，客群主要是20歲到40歲的年輕人。一些年紀大的遊客傾向去馬爾代夫，當地一直對美國 市場沒有關閉，一個旅館就是一個小島，和外界沒有來往。雖然單價成本比較高，但年長者負擔得起。

疫情後旅遊的方式也在改變，縱橫集團執行總裁（CEO）Richard Sun表示，以往中國遊客那種走馬觀花的旅行方式會演變為度假型旅遊。人們除了景點，還要吃好喝好睡好，旅行社也會按照不同的年齡層來組團。比如親子團會安排酒店套房， 一個房間至少有三個雙人床和和廚房配備。長者團不僅需要全包且全程提供熱水，且導遊會示範各種設施的使用及送去安檢的地方，讓子女可全程放心。對於年輕人的團盡量保持自由度，什麼景點門票都不包，讓他們有自己選擇機會。

他說，按照年齡出團，意味著一輛車要變成三輛車，旅行社不再要求團人數多，而是每個客人都能找到其舒適的地方。明年會大力開發歐洲團，預計有30條線路，涵蓋各種目的地和主題遊。美國本土則繼續深耕本地華人，今年推出兩段66號公路團很受老華僑的歡迎，明年會繼續做66號公路及每個城市的周邊遊。

疫情前，出行很簡單，人們對旅遊團需求度下降。但是疫情後旅行社的服務增加了，因為很多地方需要協調和事先預定，且跟團比自駕更划算。