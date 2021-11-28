我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

降價促銷華人旅遊市場拚買氣 積極部署國內外新行程

記者張宏╱洛杉磯報導
隨著疫情趨緩，越來越多人走出家門，開始在美國各地甚至歐洲等國旅遊，但是華人比較保守。（記者張宏╱攝影）
隨著疫情趨緩，越來越多人走出家門，開始在美國各地甚至歐洲等國旅遊，但是華人比較保守。（記者張宏╱攝影）

經歷近兩年的疫情起伏，南加旅行社隨著11月8日入境限制解除，開始積極部署和推出各種新產品，一方面刺激旅遊市場盡快恢復，一方面順應疫情當下新政策和新情況調整產品。已有旅行社推出，拉斯維加斯和紐約的跨年狂歡團、美國國內親子遊、名人帶團、感恩節遊覽四大國家公園團等產品，還有業者推廣2022年歐亞海外三大經典系列，且最大優惠減少500元刺激買氣。

隨著疫情趨緩，更多人走出家門開始在美國各地甚至歐洲等國旅遊，然而，華人對後疫情時代出遊卻持最保守的態度。縱橫集團CEO Richard Sun表示，現在美國總體市場，商務旅遊恢復到疫情前的20%，休閒旅遊已恢復到疫情前的90%。在奧蘭多、邁阿密和黃石公園這些旅遊熱門景點，業務已恢復到疫情前的110%，而偏遠的地方和一些人口密集的大城市如紐約，也恢復到疫情前的70%到80%，這個數字比歐洲和中國旅遊市場要好很多。但是，華人出行整體只恢復到疫情前的10%。今年夏天，洛杉磯地區老華僑外出旅遊者寥寥無幾。

為刺激華人旅遊市場，勵馳旅遊2022年歐亞海外三大經典系列，最大優惠減少500元促銷，老闆Martin詹表示，這是在疫情旅遊回來最初的促銷，目的是吸引客人、恢復買氣，希望客人能夠趕快預訂，因為減價會越來越少，酒店機票的價格上漲將導致2023年的團費增加。在疫情之後，他們還做了私人團，四人到八人就可成團，所有行程客人可以自己選擇。

世紀旅遊也推出賭城LV跨年狂歡倒數、美西小巨環國家公園經典五日遊，賭城三天跨年259.99元起價，且包括兩晚四星級酒店。小巨環國家公園則作為其獨家線路，包括約書亞樹國家公園、大峽谷、錫安和布萊斯峽谷國家公園四大國家公園，全程住在輕奢品質酒店，在感恩節特惠價格329.99元起。

Richard Sun表示，今年底他們在美東美西和歐洲推出多個跨年團，美東遊按照客人的年齡層畫分為長者、親子和年輕人的三個跨年團，根據各團的特色來區分產品細節。美西遊是368元起的拉斯維加斯四天跨年，體驗煙花齊放的賭城跨年，行程中特別安排兩天自由行，客人可根據自己喜好選擇項目。

他說，疫情後大家對一些公園是否開放，餐廳是否需要預訂以及是否帶疫苗卡都不清楚，比起自駕，跟團更能與時俱進，減少時間和金錢的浪費。旅行社也能打造旅遊氣氛，把旅遊新動向和信心帶給華人。

疫情 華人 美國

上一則

團遊革命性改變 強化度假防疫優先

下一則

70歲華翁不戴罩不打疫苗 為4歲孫屈服

延伸閱讀

拜登感恩節現身麻州 親民散步逛街、賞聖誕樹

拜登感恩節現身麻州 親民散步逛街、賞聖誕樹
殘忍？網友感恩節發「活火雞看烤火雞」片挨轟

殘忍？網友感恩節發「活火雞看烤火雞」片挨轟
感恩節 華人飛出國 度假超享受

感恩節 華人飛出國 度假超享受
通貨膨脹政治戰 感恩節火雞也遭殃成了箭靶

通貨膨脹政治戰 感恩節火雞也遭殃成了箭靶
Ramon吳11/28講座 談賭城的房市與房租

Ramon吳11/28講座 談賭城的房市與房租
另類生活／3華人家庭組「大篷車」隊 RV結伴出遊

另類生活／3華人家庭組「大篷車」隊 RV結伴出遊

熱門新聞

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
最近南加州華人餐廳行業可謂經歷多事之秋。（讀者提供）

世說新聞／疫情又人禍 中餐館慘歷多事之秋

2021-11-20 17:40

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增