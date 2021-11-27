南加商場買氣回歸 人潮較去年增2倍

南海岸購物廣場買氣回歸，店門口大排長龍，比去年有兩倍數增長！（記者張宏／攝影）

南海岸購物廣場（South Coast Plaza）買氣回歸，26日黑五人潮湧動，八方來客聚集在這裡購物，店門口大排長龍，比去年有兩倍數增長，買氣遠勝於去年。今年受供應短缺影響，人們早早從10月就開始買買買，剌激經濟加快復甦。

（影音來源：記者張宏）

南海岸購物廣場26日四處洋溢著節日氛圍，雖然剛過感恩節，但是各種聖誕裝飾、聖誕樹、雪屋、現場演奏等已在商場四處可見。人們三五成群來到商場購物、吃飯和休閒娛樂。和去年只能限流25%客容量的冷清景象相比，今年給人的感覺是，2019年又回來了。

南海岸購物廣場買氣回歸。（記者張宏／攝影）

南海岸購物廣場市場部負責人Debra Gunn Dowing高興的表示，隨著疫情 緩解，人們願意走出家門，不害怕人潮，來到商場購物和休閒。為了保障所有人的安全，客人和工作人員都需要佩戴口罩，商場不僅隨處可見乾洗手，且還有工作人員定點定時的清潔和消毒。今年商場的人潮和去年相比有了兩位數以上的增長，這令人開心，帶給商場和商家很大的鼓舞。且因為供應鏈緊張，很多顧客從10月就開始節日購物了，並將一直延續到新年。

南海岸購物廣場26日人頭攢動，人們大包小包的購物！（記者張宏／攝影）

她說，為增加客人購物和節日體驗，商場安排了各種娛樂項目，包括現場演奏音樂、巨型聖誕樹供客人合影，還有聖誕雪屋和聖誕老人，及旋轉木馬等。明年2月是中國 的新年，去年因為疫情停辦了一次，明年會恢復這個保留節目，屆時會有各種表演和相關的活動，希望讓各個族裔了解中國文化，營造友好的多元化氛圍。

名牌店大排長龍。（記者張宏／攝影）

商場不少店鋪前都醒目標識著各種折扣和優惠，從民眾大包小包的外包裝來看，那些如優衣庫和H&M等平價品牌更受歡迎。ZARA店門的隊伍排了幾十米，一名華人 顧客表示，今年大家更願意在節日出門，商場是最有節日氣氛的地方，且各個店家的折扣非常不錯，就和家人一起來購物順便吃美食。

南海岸購物廣場買氣回歸，店門口大排長龍，比去年有兩倍數增長！（記者張宏／攝影）

華人林太太在店裡試穿鞋子，她說，雖然疫情期間網購很方便，但是自己試穿的感受更真實，現在能出門各種試穿很開心。